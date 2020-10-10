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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Scania güneş enerjili hibrit kamyonları test etmeye başladı

    Volkswagen'e ait dünyanın önde gelen kamyon üreticilerinden biri olan Scania, yakıt tasarrufu için güneş panelleri ile kaplı hibrit kamyon modelini test ediyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Scania güneş enerjili hibrit kamyonları test etmeye başladı
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    Güneş panelleri geçmişte Hyundai Sonata Hybrid gibi elektrikli araçlarda denendi, ancak bu, mevcut küçük yüzey alanı nedeniyle kayda değer bir kilometre kazancı sağlamadı. Scania ise ortalama bir evle eşit yüzeye sahip kamyonlarına bu teknolojiyi entegre etmek istiyor.

    Ayrıca Bkz. "Google, Camera Go uygulamasıyla bütçe dostu telefonlara Gece Modu'nu getiriyor"

    Farklı alanlarda da kullanılabilir

    Volkswagen'in sahibi olduğu Scania, hibrit kamyonlarından birini 140 metrekare güneş paneli ile kaplamaya karar verdi. Amaç, bu teknolojinin ne kadar yakıt tasarrufu sağlayabileceğini test etmek. Tam ölçekli test henüz yapılmadı, ancak Scania mühendisleri, kamyon panellerinin yılda 14.000 kWh'ye kadar enerji üretebileceğini zaten hesapladı. Bu da İsveç gibi havanın kapalı olduğu ülkelerde yüzde 10 ve İspanya gibi güneşli bölgelerde ise bunu iki katı yakıt tasarrufu anlamına geliyor.

    Scania güneş enerjili hibrit kamyonları test etmeye başladı
    Tam Boyutta Gör

    Ancak böyle bir projenin kârlılığı konusu hala kafa karıştırmakta. Zira 140 metrekare güneş panellerininin bir eve 50 bin dolar maliyetle kurulabileceği belirtilirken, kamyonlara ise çok daha pahalıya kurulacağı ifade ediliyor. Öte yandan böyle bir projenin potansiyel faydası sadece yakıt tasarrufu değil. Zira bu uygulama ile kamyonların herhangi bir arıza durumunda konut veya küçük işletmelere güç sağlamak için de kullanabileceği belirtilmiş. Scania'nın, güneş enerjili kamyonlarının başka hangi alanlarda da kullanılabileceği konusunda çalışmalarına devam ettiğini de söyleyelim.



    https://www.autoblog.com/2020/10/07/scania-solar-panel-tractor-trailer-semi-truck/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Müştemilat Bey 6 gün
    Ets2'ye ne zaman gelir? :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 1 hf.
    Çok pahalı olacaktır birde aracın ekonomik ömrü panellerden kısa dolayısıyla başka problemler.



    Üstelik kaza riski filanda var zor iş.
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    emir_sezer (emir sezer) 1 hf.
    bence hayat var bu projede
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