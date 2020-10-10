Scania güneş enerjili hibrit kamyonları test etmeye başladı

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Güneş panelleri geçmişte Hyundai Sonata Hybrid gibi elektrikli araçlarda denendi, ancak bu, mevcut küçük yüzey alanı nedeniyle kayda değer bir kilometre kazancı sağlamadı. Scania ise ortalama bir evle eşit yüzeye sahip kamyonlarına bu teknolojiyi entegre etmek istiyor.

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Farklı alanlarda da kullanılabilir

Volkswagen'in sahibi olduğu Scania, hibrit kamyonlarından birini 140 metrekare güneş paneli ile kaplamaya karar verdi. Amaç, bu teknolojinin ne kadar yakıt tasarrufu sağlayabileceğini test etmek. Tam ölçekli test henüz yapılmadı, ancak Scania mühendisleri, kamyon panellerinin yılda 14.000 kWh'ye kadar enerji üretebileceğini zaten hesapladı. Bu da İsveç gibi havanın kapalı olduğu ülkelerde yüzde 10 ve İspanya gibi güneşli bölgelerde ise bunu iki katı yakıt tasarrufu anlamına geliyor.

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Ancak böyle bir projenin kârlılığı konusu hala kafa karıştırmakta. Zira 140 metrekare güneş panellerininin bir eve 50 bin dolar maliyetle kurulabileceği belirtilirken, kamyonlara ise çok daha pahalıya kurulacağı ifade ediliyor. Öte yandan böyle bir projenin potansiyel faydası sadece yakıt tasarrufu değil. Zira bu uygulama ile kamyonların herhangi bir arıza durumunda konut veya küçük işletmelere güç sağlamak için de kullanabileceği belirtilmiş. Scania'nın, güneş enerjili kamyonlarının başka hangi alanlarda da kullanılabileceği konusunda çalışmalarına devam ettiğini de söyleyelim.

https://www.autoblog.com/2020/10/07/scania-solar-panel-tractor-trailer-semi-truck/

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