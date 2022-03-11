Razer’dan yayıncılar için yeni aydınlatmasını duyurdu

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Oyuıncu donanımlarında olduğu kadar yayıncı ekipmanlarında da önemli bir rekabet oluşmaya başladı. Üst seviye firmalardan ikinci sınıf Çinli üreticilere kadar yayıncılara pek çok alternatif sunuluyor. Razer da yoğun bir şekilde bu alana odaklanıyor.

Razer Key Light Chroma özellikleri ve fiyatı

Razer Key Light Chroma amiral gemisi seviyesinde aydınlatma arayan yayıncılara hitap ediyor. 2800 lumens parlaklık değeri olan ürün 3000k-7000k aralığında beyaz dengesine sahip. 16.8 milyon renk optimize edilebiliyor. Standart yayının dışında sanal gerçeklik yayınları için de tüm oda aydınlatması yapabiliyor.

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Masa kelepçesi ile birlikte gelen aydınlatma ürünü 1.3 metreye kadar yükselebiliyor ve 55 santimetreye kadar geri çekilebiliyor. WiFi ve Bluetooth bağlantıları sayesinde Razer Synapse 3 veya Razer Streaming uygulamalarından da kontrol edilebiliyor. 52.5W güç adaptörü ile çalışan Razer Key Light Chroma aydınlatma ürünü 300$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Razer Key Light Chroma tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı