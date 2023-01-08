Razer Leviathan V2 Pro başınızın konumuna göre sesi yönlendiriyor

Tam Boyutta Gör CES 2023 fuarına birbirinden iddialı bilgisayarlar ve ekipmanlarla gelen Razer markasının listesindeki ilginç ürünlerden birisi de Razer Leviathan V2 Pro adındaki çok yönlü ses sistemi oldu.

Razer Leviathan V2 Pro özellikleri ve fiyatı

Razer Leviathan bar şeklindeki kablosuz ses sistemi neredeyse 10 yıldır oyuncuların birinci tercihlerinden birisi haline geldi. Razer Leviathan V2 X maliyet odaklı versiyonun hemen ardından Razer Leviathan V2 Pro profesyoneller için duyuruldu.

Razer Leviathan V2 X tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay önce eklendi

Razer Leviathan V2 Pro ses sistemi çok yönlü bir yayılıma sahip. Üst kısımda yer alan kızıl ötesi kamera kullanıcıyı sürekli takip ederek başının pozisyonuna göre sesi yönlendirebiliyor. Böylece her durumda en yoğun ses tecrübesi yaşanıyor. Razer bu sistemin dünyada ilk olduğunu belirtiyor.

5 adet 2 inç sürücü ve kablosuz 5.25 inç subwoofer ile çok temiz frekanslar vadeden Razer Leviathan V2 Pro ses sistemi iki moda sahip. Çift kanal ses kaynakları için içeriklerde sanal kulaklık etkisi yaratırken çoklu ses kaynakları için de sanal hoparlör etkisi yaratıyor.

THX Spatial Audio desteği sunan sistemde 30 bölgeli Razer Chroma RGB aydınlatma da yer alıyor. Bluetooth ve USB bağlantı seçenekleri olan Razer Leviathan V2 Pro ses sistemi 400$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Ses Sistemleri Haberleri

Razer Leviathan V2 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı