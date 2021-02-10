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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Razer önemli bir satın alım daha yapıyor

    Konsol pazarına beğenilen aksesuarlar geliştiren Controller Gear firması Razer tarafından satın alındı. Razer bu sayede konsol pazarında gücünü arttırmayı amaçlıyor.
    10 Şubat 2021, 22:30 (1 hf.)
    2,2b
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    1
    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer önemli bir satın alım daha yapıyor
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    Oyuncu ekipmanları pazarı yükseliş ivmesini bozmadan sürdürürken oyuncular da bu ivmeyi yakalayabilmek için şirket satın alımları yapıyor. Corsair’in SCUF Gaming, Elgato gibi satın alımlarına Razer’dan cevap gecikmedi.

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    Controller Gear satıldı

    Sadece konsol oyunculuğu pazarının 2020 yılında 50 milyar doları aştığı ifade edilirken 2023 yılında ise tüm oyuncu pazarı 200 milyar doları geçmiş olacak. Henüz elinde olmayan teknolojilere ve tasarım tecrübelerine hızlı bir şekilde erişmek isteyen üreticiler şirket satın alımları yapıyor.

    Ayrıca Bkz. "Steam'de 2K oyunlarında %92'ye varan indirimler başladı: Mafia, NBA 2K, BioShock ve daha fazlası"

    Razer’ın son hamlesi Controller Gear ile oldu. Konsollara lisanslı aksesuarlar üreten Controller Gear firması Razer tarafından satın alındı. ABD kaynaklı olan Controller Gear firması 2014 yılından bu yana kablosuz kontrolcü, şarj standı, kılıf, görünüm, çanta gibi pek çok aksesuar üretiyor.

    Konsol pazarında gücünü arttırmayı hedefleyen Razer satın alım bedelini açıklamadı. Controller Gear patronu Jon Buller yeni firmasında ürün geliştirme şefi olacak ve tüm ekibini de beraberinde getirecek.



    https://www.techpowerup.com/278274/razer-to-acquire-specialist-console-brand-controller-gear Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    her şeyi de alıyorlar
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