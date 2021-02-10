Razer önemli bir satın alım daha yapıyor

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Oyuncu ekipmanları pazarı yükseliş ivmesini bozmadan sürdürürken oyuncular da bu ivmeyi yakalayabilmek için şirket satın alımları yapıyor. Corsair’in SCUF Gaming, Elgato gibi satın alımlarına Razer’dan cevap gecikmedi.

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Controller Gear satıldı

Sadece konsol oyunculuğu pazarının 2020 yılında 50 milyar doları aştığı ifade edilirken 2023 yılında ise tüm oyuncu pazarı 200 milyar doları geçmiş olacak. Henüz elinde olmayan teknolojilere ve tasarım tecrübelerine hızlı bir şekilde erişmek isteyen üreticiler şirket satın alımları yapıyor.

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Razer’ın son hamlesi Controller Gear ile oldu. Konsollara lisanslı aksesuarlar üreten Controller Gear firması Razer tarafından satın alındı. ABD kaynaklı olan Controller Gear firması 2014 yılından bu yana kablosuz kontrolcü, şarj standı, kılıf, görünüm, çanta gibi pek çok aksesuar üretiyor.

Konsol pazarında gücünü arttırmayı hedefleyen Razer satın alım bedelini açıklamadı. Controller Gear patronu Jon Buller yeni firmasında ürün geliştirme şefi olacak ve tüm ekibini de beraberinde getirecek.

https://www.techpowerup.com/278274/razer-to-acquire-specialist-console-brand-controller-gear

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