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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Razer THX Spatial Audio uygulaması Windows 10 için satışa sunuldu

    Razer THX Spatial Audio uygulaması her türlü kulaklık markası ve ses giriş yöntemi ile çalışıyor. En zayıf kaynaktan bile sesin geldiği yeri seçebileceğiniz kadar kalite üretebiliyor.
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    Müzik / Ses Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer THX Spatial Audio uygulaması Windows 10 için satışa sunuldu
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    Razer ve THX markalarının bir araya gelerek geliştirdiği ses yönetim uygulaması Razer THX Spatial Audio; Windows 10 işletim sistemi için satışa sunuldu. Uygulama geniş bir kitleye hitap ediyor.

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    Razer THX Spatial Audio özellikleri ve fiyatı

    Razer THX Spatial Audio uygulaması yazılımsal olarak oyunculara en optimal ses kalitesini sağlamayı amaçlıyor. Bu sayede oyuncular sesin geldiği yönü daha iyi algılayabilecekler. Ayrıca müzik esnasında da daha gerçekçi sesler elde edilebiliyor.

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    Uygulamada hoparlörlerin pozisyon ve mesafelerini ayarlama, kişiselleştirilmiş ses, EQ özelleştirmesi, ön tanımlı EQ ayarları, bass ayarları gibi pek çok araç bulmak mümkün.

    Aracın en iyi tarafı her türlü kulaklık markası ile çalışması. 3.5mm jak, USB veya Bluetooth bağlantılarına uyumlu. Ayrıca 2 kanal stereo bir kaynaktan bile işleme motoru daha geniş sesler üretebiliyor. THX Spatial Audio uygulaması 20$ fiyat etiketine sahip ve Razer'ın sitesinde ücretsiz deneme sürümü de yer alıyor.



    https://wccftech.com/razer-thx-spatial-audio-app-out-now-on-windows-10-promising-gamers-superior-positional-accuracy/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    kayamtky 41 dk.
    İşletim sistemi android olanTv box kullananların işine yaramaz.
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