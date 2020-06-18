Razer THX Spatial Audio uygulaması Windows 10 için satışa sunuldu

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Razer ve THX markalarının bir araya gelerek geliştirdiği ses yönetim uygulaması Razer THX Spatial Audio; Windows 10 işletim sistemi için satışa sunuldu. Uygulama geniş bir kitleye hitap ediyor.

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Razer THX Spatial Audio özellikleri ve fiyatı

Razer THX Spatial Audio uygulaması yazılımsal olarak oyunculara en optimal ses kalitesini sağlamayı amaçlıyor. Bu sayede oyuncular sesin geldiği yönü daha iyi algılayabilecekler. Ayrıca müzik esnasında da daha gerçekçi sesler elde edilebiliyor.

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Uygulamada hoparlörlerin pozisyon ve mesafelerini ayarlama, kişiselleştirilmiş ses, EQ özelleştirmesi, ön tanımlı EQ ayarları, bass ayarları gibi pek çok araç bulmak mümkün.

Aracın en iyi tarafı her türlü kulaklık markası ile çalışması. 3.5mm jak, USB veya Bluetooth bağlantılarına uyumlu. Ayrıca 2 kanal stereo bir kaynaktan bile işleme motoru daha geniş sesler üretebiliyor. THX Spatial Audio uygulaması 20$ fiyat etiketine sahip ve Razer'ın sitesinde ücretsiz deneme sürümü de yer alıyor.

https://wccftech.com/razer-thx-spatial-audio-app-out-now-on-windows-10-promising-gamers-superior-positional-accuracy/

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