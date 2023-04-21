Razer ilk kez 8000Hz kablosuz tarama hızına ulaşan marka oldu

Razer Viper Mini Signature Edition ile rekor
Razer oyuncu faresi klasmanında kablolu olarak 8000Hz tarama hızı ve 0.125ms gecikme süresi ile rekor kırmıştı. Şimdi HyperPolling Wireless teknolojisi ile kablosuz fare sınıfında da aynı rekoru kırmayı başardı.
Razer Viper Mini Signature Edition kablosuz fare aldığı bir güncelleme ile 8000Hz tarama hızı sunan ilk fare oldu. Bilgisayara USB Tip-C ile bağlanan HyperPolling Wireless adaptörü ile bu hızlar mümkün oluyor. Fare sahipleri ile güncelleme yayınlanmış durumda. Razer ayrıca Focus Pro 30K optik sensör ile çıtayı yükseltirken üçüncü nesil optik fare tuşları ile de 90 milyon basış dayanıklılığına ulaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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son derece güzel
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)