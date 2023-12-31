İlk Türk astronot için geri sayım: Son kritik testler tamamlandı

Alper Gezeravcı için her şey hazır
SpaceX Dragon eğitimi Ax-3 mürettebatı için yapılan hazırlıkların en kritik bileşeni konumunda. Bu eğitim astronotları uzay aracını, sistemlerini ve yeteneklerini anlamak için gerekli bilgi ve becerilerle donatıyor. Sıkı eğitim programı sırasında Ax-3 mürettebatı Dragon'un sistemleri hakkında bilgi edinerek fırlatma anından yörüngeye yerleşme anına kadar tüm olasılıklara hazırlanıyorlar. Bu eğitim, fırlatmadan kaçış prosedürlerine ilişkin hayati bilgileri de kapsamakta ve mürettebatın her türlü beklenmedik durum senaryosuna derhal ve etkili bir şekilde yanıt vermeye hazır olmasını sağlıyor diyebiliriz.
Ax-3 görevi, şu anda Axiom için çalışan eski NASA astronotu Michael López-Alegría tarafından komuta edilecek. Görev komutanına İtalyan Hava Kuvvetleri Albay Walter Villadei, Avrupa Uzay Ajansı astronotu Marcus Wandt ve Türk olan Hava Kuvvetleri Pilot Albay Alper Gezeravcı eşlik edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.