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    Anlık Bildirim

    İlk Türk astronot için geri sayım: Son kritik testler tamamlandı

    İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’yı uzaya taşıyacak olan Ax-3 görevi için son kritik testler tamamlandı. Son testte astronotlar SpaceX Dragon aracı için eğitildi.
    İlk Türk astronot için geri sayım: Son kritik testler tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Alper Gezeravcı, Axiom Space şirketi tarafından gerçekleştirilecek olan Axiom Mission 3 (Ax-3) görevi ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek. Bu görev ile birlikte Alper Gezeravcı, Türkiye’nin ilk astronotu olarak tarihe geçecek. Bu görevde yer alan herkes aylardır zorlu testlerden geçiyorlar ancak oldukça kritik öneme sahip son eğitim süreci de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Artık fırlatma işlemi için sadece beklemek kaldı.

    Alper Gezeravcı için her şey hazır

    SpaceX Dragon eğitimi Ax-3 mürettebatı için yapılan hazırlıkların en kritik bileşeni konumunda. Bu eğitim astronotları uzay aracını, sistemlerini ve yeteneklerini anlamak için gerekli bilgi ve becerilerle donatıyor. Sıkı eğitim programı sırasında Ax-3 mürettebatı Dragon'un sistemleri hakkında bilgi edinerek fırlatma anından yörüngeye yerleşme anına kadar tüm olasılıklara hazırlanıyorlar. Bu eğitim, fırlatmadan kaçış prosedürlerine ilişkin hayati bilgileri de kapsamakta ve mürettebatın her türlü beklenmedik durum senaryosuna derhal ve etkili bir şekilde yanıt vermeye hazır olmasını sağlıyor diyebiliriz.

    İlk Türk astronot için geri sayım: Son kritik testler tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Axiom Space tarafından yapılan açıklamada bu kapsamlı ve çetrefilli testlerin başarıyla tamamlandığı duyuruldu. Bilmeyenler için, SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak Ax-3 görevi, 17 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Yörüngeye tırmanıştan sonra mürettebat yine SpaceX’in Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Alper Gezeravcı ve diğer mürettebat üyeleri burada iki hafta kadar kalarak çeşitli görevler gerçekleştirecek.

    Ax-3 görevi, şu anda Axiom için çalışan eski NASA astronotu Michael López-Alegría tarafından komuta edilecek. Görev komutanına İtalyan Hava Kuvvetleri Albay Walter Villadei, Avrupa Uzay Ajansı astronotu Marcus Wandt ve Türk olan Hava Kuvvetleri Pilot Albay Alper Gezeravcı eşlik edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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