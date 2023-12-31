İlk Türk astronot için geri sayım: Son kritik testler tamamlandı

Tam Boyutta Gör Alper Gezeravcı, Axiom Space şirketi tarafından gerçekleştirilecek olan Axiom Mission 3 (Ax-3) görevi ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek. Bu görev ile birlikte Alper Gezeravcı, Türkiye’nin ilk astronotu olarak tarihe geçecek. Bu görevde yer alan herkes aylardır zorlu testlerden geçiyorlar ancak oldukça kritik öneme sahip son eğitim süreci de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Artık fırlatma işlemi için sadece beklemek kaldı.

Alper Gezeravcı için her şey hazır

SpaceX Dragon eğitimi Ax-3 mürettebatı için yapılan hazırlıkların en kritik bileşeni konumunda. Bu eğitim astronotları uzay aracını, sistemlerini ve yeteneklerini anlamak için gerekli bilgi ve becerilerle donatıyor. Sıkı eğitim programı sırasında Ax-3 mürettebatı Dragon'un sistemleri hakkında bilgi edinerek fırlatma anından yörüngeye yerleşme anına kadar tüm olasılıklara hazırlanıyorlar. Bu eğitim, fırlatmadan kaçış prosedürlerine ilişkin hayati bilgileri de kapsamakta ve mürettebatın her türlü beklenmedik durum senaryosuna derhal ve etkili bir şekilde yanıt vermeye hazır olmasını sağlıyor diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Axiom Space tarafından yapılan açıklamada bu kapsamlı ve çetrefilli testlerin başarıyla tamamlandığı duyuruldu. Bilmeyenler için, SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak Ax-3 görevi, 17 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Yörüngeye tırmanıştan sonra mürettebat yine SpaceX’in Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Alper Gezeravcı ve diğer mürettebat üyeleri burada iki hafta kadar kalarak çeşitli görevler gerçekleştirecek.

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Ax-3 görevi, şu anda Axiom için çalışan eski NASA astronotu Michael López-Alegría tarafından komuta edilecek. Görev komutanına İtalyan Hava Kuvvetleri Albay Walter Villadei, Avrupa Uzay Ajansı astronotu Marcus Wandt ve Türk olan Hava Kuvvetleri Pilot Albay Alper Gezeravcı eşlik edecek.

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