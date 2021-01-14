Re-Pie Portföy TurkNet’in yüzde 40’ına ortak oluyor

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TurkNet’in yüzde 40 hissesine sahip Gulf Capital, bu hisselerin tamamını Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş.’ye satıyor. Re-Pie, kurduğu ve yönettiği IoT Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden TurkNet’in yüzde 40 hissesini satın almak üzere anlaştı.

Satın alma sürecinin tamamlanması için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı. Rekabet Kurumu’nun onayının ardından hisse devri gerçekleşecek.

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Re-Pie kendi kurduğu ve yönettiği IoT Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden bu satın alım işlemini gerçekleştirecek. Daha önce Getir ve GTC Solar şirketlerine de yatırım yapmıştı.

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TurkNet yatırımıyla ilgili açıklama yapan Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “Eğitimden sağlığa tüm alanlardaki faaliyetlerimizi online gerçekleştirilmeye çalıştığımız pandemi ortamında ülkemizin en büyük internet servis sağlayıcılarından TurkNet’in potansiyeline inanarak bu yatırımı gerçekleştiriyoruz. ” dedi. Yatırımın her iki şirketin geleceğine yönelik önemli bir yatırım olduğunun altını çizdi. Aynı zamanda yatırımcılar yüksek ve güvenli bir yatırım olanağı sunduklarını ifade etti.

Güncelleme: Re-Pie, TurkNet'in yüzde 40'lık hissesini Gulf Capital'den satın alıyor.

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