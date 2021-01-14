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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Re-Pie Portföy TurkNet’in yüzde 40’ına ortak oluyor

    Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş, Gulf Capital'in TurkNet'teki yüzde 40 hissesini satılıyor. Re-Pie ile Gulf Capital anlaşmaya vardı.
    6 sa. (Son Güncelleme: 28 dk.)
    1,7b
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Re-Pie Portföy TurkNet’in yüzde 40’ına ortak oluyor
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    TurkNet’in yüzde 40 hissesine sahip Gulf Capital, bu hisselerin tamamını Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş.’ye satıyor. Re-Pie, kurduğu ve yönettiği IoT Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden TurkNet’in yüzde 40 hissesini satın almak üzere anlaştı.

    Satın alma sürecinin tamamlanması için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı. Rekabet Kurumu’nun onayının ardından hisse devri gerçekleşecek.

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    Re-Pie kendi kurduğu ve yönettiği IoT Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden bu satın alım işlemini gerçekleştirecek. Daha önce Getir ve GTC Solar şirketlerine de yatırım yapmıştı.

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    TurkNet yatırımıyla ilgili açıklama yapan Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “Eğitimden sağlığa tüm alanlardaki faaliyetlerimizi online gerçekleştirilmeye çalıştığımız pandemi ortamında ülkemizin en büyük internet servis sağlayıcılarından TurkNet’in potansiyeline inanarak bu yatırımı gerçekleştiriyoruz. ” dedi. Yatırımın her iki şirketin geleceğine yönelik önemli bir yatırım olduğunun altını çizdi. Aynı zamanda yatırımcılar yüksek ve güvenli bir yatırım olanağı sunduklarını ifade etti.

    Güncelleme: Re-Pie, TurkNet'in yüzde 40'lık hissesini Gulf Capital'den satın alıyor.



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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    14 dakika önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    24 dakika önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    7 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    22 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Haberde yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Net bir şekilde olması için düzelteyim. Re-Pie, TurkNet'in yüzde 40'lık hissesini TurkNet'ten değil Gulf Capital'den satın alıyor. Yani Gulf Capital, TurkNet'teki yüzde 40 hissesini Re-Pie'a satıyor.
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    cemka2008 (Barış Ur) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    TürkNet benim için pişmanlıktır.

    TurkNet abonelik işlemleri esnasında Vdsl kullanacağımı ve 34 mbps’e kadar hız alacağım söylendi. Ama şu anda en fazla 10-11 mbps hız alıyorum. Bir yılı aşkın süredir boş port yok diyorlar.



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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kaynak belirtilmemiş ama webrazzi sanırım. Bütün siteler araştırma yapmadan kopyalamış haberi. Lüxemburg'da bir kolu olsa da firma BAE merkezli. Ayrıca zaten Türknet ile ortaktı diye biliyorum.
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Ulan Musk
    Re-Pie'dan bize gönderilen bilgilendirme metnine göre yazdım. Metindeki ifadelerde böyle yazıyor. Webrazzi ne yazmış bilmiyorum.
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