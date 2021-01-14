Re-Pie Portföy TurkNet’in yüzde 40’ına ortak oluyor

TurkNet’in yüzde 40 hissesine sahip Gulf Capital, bu hisselerin tamamını Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş.’ye satıyor. Re-Pie, kurduğu ve yönettiği IoT Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden TurkNet’in yüzde 40 hissesini satın almak üzere anlaştı.
Satın alma sürecinin tamamlanması için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı. Rekabet Kurumu’nun onayının ardından hisse devri gerçekleşecek.İlginizi Çekebilir Türk Telekom, Eylül'de upload hızını ikiye katlıyor
Re-Pie kendi kurduğu ve yönettiği IoT Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden bu satın alım işlemini gerçekleştirecek. Daha önce Getir ve GTC Solar şirketlerine de yatırım yapmıştı.
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TurkNet yatırımıyla ilgili açıklama yapan Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “Eğitimden sağlığa tüm alanlardaki faaliyetlerimizi online gerçekleştirilmeye çalıştığımız pandemi ortamında ülkemizin en büyük internet servis sağlayıcılarından TurkNet’in potansiyeline inanarak bu yatırımı gerçekleştiriyoruz. ” dedi. Yatırımın her iki şirketin geleceğine yönelik önemli bir yatırım olduğunun altını çizdi. Aynı zamanda yatırımcılar yüksek ve güvenli bir yatırım olanağı sunduklarını ifade etti.
Güncelleme: Re-Pie, TurkNet'in yüzde 40'lık hissesini Gulf Capital'den satın alıyor.
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batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))
TurkNet abonelik işlemleri esnasında Vdsl kullanacağımı ve 34 mbps’e kadar hız alacağım söylendi. Ama şu anda en fazla 10-11 mbps hız alıyorum. Bir yılı aşkın süredir boş port yok diyorlar.