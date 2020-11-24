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    Ready Player Two etkinliği internet üzerinde yapılacak.

    Ready Player Two kitabını raflara çıkaran Ernest Cline sanal bir tanıtım turuna da başladı. Önümüzdeki hafta Roblox oyununda bir ödül etkinliği düzenlenecek.
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ready Player Two etkinliği internet üzerinde yapılacak.

    Sanal dünyalarda geçen maceralarıyla ilgi toplayan Spielberg imzalı Ready Player One filmine ilham olan aynı adlı kitabın yazarı Ernest Cline, bugün ikinci kitabıyla raflarda yerini aldı. Kitap için çevrim içi olarak bir dizi etkinlik hazırlandı.  

    Ready Player Two neler sunuyor?

    Ready Player One filmi hatırlanacağı üzere sanal dünyalara odaklanan ve animasyon ağırlıklı bir filmdi. Son dönemin ilgi gören çok oyunculu oyunlarına bir gönderme yapan film için 2018 yılında Roblox oyununda bir etkinlik yapılmış ve 13 milyon oyuncu katılmıştı.

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    Ernest Cline yine sanal dünyalarda maceraları anlattığı Ready Player Two kitabını bugün itibariyle satışa sundu. Aynı adlı adreste ise kitabın tanımının yapılacağı sanal bir tanıtım turu başlıyor. Tarihteki en büyük kitap tanıtımı olarak tanımlanan bu etkinlikte Roblox oyunu da yer alıyor.

    Bugündan itibaren farklı kitabevlerinde sanal etkinlikler düzenleyecek olan Cline ayrıca Roblox platformunda da kitabın çıkışı şerefine düzenlenen etkinliğe katılacak. Oyuncular bu etkinlikte ödül avına da katılabilecekler.

    Etkinlik 1 Aralık saat 19.00 itibariyle Roblox şefi Dave Baszucki ve Ernest Cline arasındaki bir soru-cevap oturumu ile başlayacak. Oyunculara ödül avı ile ilgili bazı ipuçları verilecek. Av esnasında çeşitli oyun içi hediyelerin yanı sıra Ready Player Two temalı hediyelik eşyaları da kazanma şansı olacak.

    Ready Player Two etkinliği internet üzerinde yapılacak.
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    https://www.engadget.com/ready-player-two-roblox-book-tour-180053861.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    5 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    tanerss (Taner ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk kitabı büyük zevk ile okudum ama filmi rezaletti. İkinci kitap umarım ilk kitapı aratmaz.
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