Realme 10 Pro+’ın resmi basın görselleri ve ekran özellikleri paylaşıldı

Akıllı telefonda 120 Hz yenileme hızına sahip kavisli bir OLED ekran yer alacak. Panelin göz yorgunluğunu en alt seviyeye indirecek özelliklere sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca 1.5 metre yükseklikten düşmeye dayanabilen temperli, yüksek mukavemetli cam ile korunacağını da ekleyelim.
Arka paneli de gözler önüne çıktı
Tanıtım posterlerinde Realme 10 Pro+'ın arka panelini görme şansına da sahip oluyoruz. Bu noktada cihazın Honor 70'e oldukça benzediği görülüyor. Realme tasarımcıları akıllı telefonu tasarlarken hiperuzay tünelleri konseptinden ilham aldıklarını söylüyorlar. Özellikle arka panele düşen ışık dinamik bir üç boyut etkisi yaratıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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