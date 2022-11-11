Realme 10 Pro+’ın resmi basın görselleri ve ekran özellikleri paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Realme markası önümüzdeki hafta Realme 10 Pro serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Çinli şirket lansmanı beklemeden Realme 10 Pro+ modelinin resmi basın görselleri yayınladı. Aynı zamanda cihazın ekran özelliklerini de paylaştı.

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Akıllı telefonda 120 Hz yenileme hızına sahip kavisli bir OLED ekran yer alacak. Panelin göz yorgunluğunu en alt seviyeye indirecek özelliklere sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca 1.5 metre yükseklikten düşmeye dayanabilen temperli, yüksek mukavemetli cam ile korunacağını da ekleyelim.

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Arka paneli de gözler önüne çıktı

Tanıtım posterlerinde Realme 10 Pro+'ın arka panelini görme şansına da sahip oluyoruz. Bu noktada cihazın Honor 70'e oldukça benzediği görülüyor. Realme tasarımcıları akıllı telefonu tasarlarken hiperuzay tünelleri konseptinden ilham aldıklarını söylüyorlar. Özellikle arka panele düşen ışık dinamik bir üç boyut etkisi yaratıyor.

Tam Boyutta Gör Realme geçtiğimiz günlerde Realme 10 4G modelini tanıtmıştı. Şirket serinin daha üst düzey versiyonlarını ise bir hafta sonraya sakladı. Yeni Realme 10 Pro serisinin tanıtımı 17 Kasım'da Çin'de yapılacak. Lansmana kadar cihazlar hakkında daha fazla detayın açığa çıkması bekleniyor.

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Realme 10 Pro+’ın basın görselleri ve özellikleri paylaşıldı