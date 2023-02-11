Realme 10 Pro Coca-Cola Edition piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı

İşte Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition özellikleri:
Qualcomm Snapdragon 695'ten güç alan cihaz, 8 GB RAM'e ve bir mikro SD kartla 1 TB'a kadar genişletilebilen 128 GB dahili depolamaya sahip. Ayrıca cihaz, 30 dakikada %50 pil sağlayan 33W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryaya sahip.
- Ekran: 6,7 inç 120 Hz LCD ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
- Hafıza: 128 GB
- RAM: 8 GB
- Arka kamera: 108 MP + 2 MP
- Ön kamera: 16 MP
- Batarya: 33W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya
- Bağlantı: Çift SIM, 5G,Micro SD, 3,5 mm kulaklık girişi, GPS ve USB Type-C
- Renk seçenekleri: Black and Red
2 megapiksel derinlik sensörüyle eşleştirilmiş 108 megapiksel ana sensörden oluşan ikili arka kamera kurulumuna sahip cihaz, Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile kutudan çıkmakta. Şimdilik Hindistan'da yaklaşık 255 dolara piyasaya sürülen özel tasarım cihazın, henüz küresel pazara sunulup sunulmayacağı ise belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah