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    Realme 10 Pro Coca-Cola Edition piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı

    Realme'nin beklenen konsept telefonu Realme 10 Pro Coca-Cola Edition, yakın bir zamanda piyasaya sürüldü. İşte Qualcomm Snapdragon 695 yonga setinden güç alan telefonun detayları:
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    Realme 10 Pro Coca-Cola Edition piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör
    Coca-Cola'nın akıllı bir telefon markasıyla ilk kez çalışması olan Realme 10 Pro 5G, 10 Şubat'ta gerçekleşen lansmanla birlikte piyasaya sürüldü. Kırmızı gövdeye ve büyükçe bir Coca-Cola logosuna sahip cihaz, ikili arka kamera kurulumuna sahip.

    İşte Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition özellikleri:

    Qualcomm Snapdragon 695'ten güç alan cihaz, 8 GB RAM'e ve bir mikro SD kartla 1 TB'a kadar genişletilebilen 128 GB dahili depolamaya sahip. Ayrıca cihaz, 30 dakikada %50 pil sağlayan 33W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryaya sahip.

    Realme 10 Pro Coca-Cola Edition piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6,7 inç 120 Hz LCD ekran
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
    • Hafıza: 128 GB
    • RAM: 8 GB
    • Arka kamera: 108 MP + 2 MP
    • Ön kamera: 16 MP
    • Batarya: 33W hızlı şarj destekli  5.000mAh batarya
    • Bağlantı: Çift SIM, 5G,Micro SD, 3,5 mm kulaklık girişi, GPS ve USB Type-C
    • Renk seçenekleri: Black and Red

    2 megapiksel derinlik sensörüyle eşleştirilmiş 108 megapiksel ana sensörden oluşan ikili arka kamera kurulumuna sahip cihaz, Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile kutudan çıkmakta. Şimdilik Hindistan'da yaklaşık 255 dolara piyasaya sürülen özel tasarım cihazın, henüz küresel pazara sunulup sunulmayacağı ise belli değil.  

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 12 saat önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 17 saat önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 21 saat önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 1 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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