Realme 10 Pro Coca-Cola Edition piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Coca-Cola'nın akıllı bir telefon markasıyla ilk kez çalışması olan Realme 10 Pro 5G, 10 Şubat'ta gerçekleşen lansmanla birlikte piyasaya sürüldü. Kırmızı gövdeye ve büyükçe bir Coca-Cola logosuna sahip cihaz, ikili arka kamera kurulumuna sahip.

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İşte Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition özellikleri:

Qualcomm Snapdragon 695'ten güç alan cihaz, 8 GB RAM'e ve bir mikro SD kartla 1 TB'a kadar genişletilebilen 128 GB dahili depolamaya sahip. Ayrıca cihaz, 30 dakikada %50 pil sağlayan 33W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryaya sahip.

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Ekran: 6,7 inç 120 Hz LCD ekran

6,7 inç 120 Hz LCD ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695

Qualcomm Snapdragon 695 Hafıza: 128 GB

128 GB RAM: 8 GB

8 GB Arka kamera: 108 MP + 2 MP

108 MP + 2 MP Ön kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 33W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya

33W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya Bağlantı: Çift SIM, 5G,Micro SD, 3,5 mm kulaklık girişi, GPS ve USB Type-C

Çift SIM, 5G,Micro SD, 3,5 mm kulaklık girişi, GPS ve USB Type-C Renk seçenekleri: Black and Red

2 megapiksel derinlik sensörüyle eşleştirilmiş 108 megapiksel ana sensörden oluşan ikili arka kamera kurulumuna sahip cihaz, Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile kutudan çıkmakta. Şimdilik Hindistan'da yaklaşık 255 dolara piyasaya sürülen özel tasarım cihazın, henüz küresel pazara sunulup sunulmayacağı ise belli değil.

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