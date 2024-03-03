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    Anlık Bildirim

    Realme 12 5G, Dinamik Düğme özelliğine sahip ilk Android telefon olacak

    Realme'nin 6 Mart'ta piyasaya süreceği cihazlardan Realme 12 5G, Dinamik Düğme özelliğine sahip ilk Android telefon olacak. İşte cihazın beklenen diğer özellikleri:
    Realme 12 5G, Dinamik Düğme özelliği ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Realme, şimdilerde Realme 12 5G ve Realme 12+ 5G cihazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 6 Mart'ta piayasaya sürülecek cihazların lansmana sayılı günler kala önemli bir özelliği ortaya çıktı. Realme, Realme 12 5G modelinin özelleştirilebilir işlevselliğe sahip bir Dinamik Düğme özelliğine sahip olacağını açıkladı.

    İşte Realme 12 5G'nin beklenen özellikler:

    Şirket, Realme 12 5G'nin Dinamik Düğmeye sahip ilk Realme cihaz olacağını doğrulayan yeni bir reklam afişi yayınladı. Düğmenin kesin yapısı henüz tam olarak açıklanmasa da reklam afişi bunun muhtemelen telefonun güç düğmesi olduğuna işaret ediyor. Apple'ın Eylem Düğmesi ile oldukça benzer olan bu düğme; kamera deklanşörü, el feneri, sessiz mod, uçak modu ve rahatsız etmeme ayarları gibi özel eylemler için de kullanılabilecek. 

    Realme 12 5G, Dinamik Düğme özelliği ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Cihazın diğer özelliklerine değinecek olursak bir süre önce Geekbench'te listelenen cihaz, 8 GB RAM ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 6100+ SOC ile donatılacak. Son olarak 5.000 mAh bataryadan güç alacak cihazın 108 MP birincil sensörün ev sahipliği yaptığı üçlü arka kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 saat önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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