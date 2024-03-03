Realme 12 5G, Dinamik Düğme özelliğine sahip ilk Android telefon olacak

Tam Boyutta Gör Realme, şimdilerde Realme 12 5G ve Realme 12+ 5G cihazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 6 Mart'ta piayasaya sürülecek cihazların lansmana sayılı günler kala önemli bir özelliği ortaya çıktı. Realme, Realme 12 5G modelinin özelleştirilebilir işlevselliğe sahip bir Dinamik Düğme özelliğine sahip olacağını açıkladı.

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İşte Realme 12 5G'nin beklenen özellikler:

Şirket, Realme 12 5G'nin Dinamik Düğmeye sahip ilk Realme cihaz olacağını doğrulayan yeni bir reklam afişi yayınladı. Düğmenin kesin yapısı henüz tam olarak açıklanmasa da reklam afişi bunun muhtemelen telefonun güç düğmesi olduğuna işaret ediyor. Apple'ın Eylem Düğmesi ile oldukça benzer olan bu düğme; kamera deklanşörü, el feneri, sessiz mod, uçak modu ve rahatsız etmeme ayarları gibi özel eylemler için de kullanılabilecek.

Tam Boyutta Gör Cihazın diğer özelliklerine değinecek olursak bir süre önce Geekbench'te listelenen cihaz, 8 GB RAM ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 6100+ SOC ile donatılacak. Son olarak 5.000 mAh bataryadan güç alacak cihazın 108 MP birincil sensörün ev sahipliği yaptığı üçlü arka kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor.

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Realme 12 5G, Dinamik Düğme özelliği ile gelecek