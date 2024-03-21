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    Anlık Bildirim

    Realme 12X tanıtıldı: Giriş-orta seviyede 12 GB RAM

    Realme, 12 serisine yeni bir üye daha ekledi: Realme 12X. Şirketin anavatanı Çin'de satışa sunulan telefon, diğer pazarlara da gelecek. Telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.
    Realme 12X tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Realme, 12 serisine yeni bir üye daha ekledi: Realme 12X. Şirketin anavatanı Çin'de satışa sunulan telefon, diğer pazarlara da gelecek. Telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.
    Realme 12X tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Realme 12X, 6.67 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip LCD ekran ile geliyor. 7.89 mm kalınlığa sahip telegon 190 g ağırlığında. Telefon gücünü MediaTek Dimensity 6100+ çipsetinden alıyor. Telefonun ayırt edici özelliği ise sınıfına göre oldukça yüksek olan RAM miktarı. 12GB RAM'e sahip olan cihaz, 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçenekleri sunuyor.
    Realme 12X tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Kamera tarafında ise 50 MP ana kamera ve derinlik sensörü yer alıyor. Ön kameranın çözünürlüğü ise 8 MP. Telefonda 15 Watt şarj hızını destekleyen 5000 mAh batarya yer alıyor. Android 14 temelli Realme UI 5.0 ile gelen Realme 12X'de, IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık sertifikası da bulunuyor.

    Realme 12X fiyatı

    Yeşil ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelen Realme 12X'in 256GB depolama alanı sunan versiyonu 195 dolar, 512 GB versiyonu ise 222 dolar fiyat etiketiyle 1 Nisan'dan itibaren satışa sunulacak.

    Realme 12X özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç IPS, 1080 x 2400 piksel, 120Hz, 625 nit parlaklık
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 256GB/512GB
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.8 ana kamera, 2MP f2.4 derinlik
    • Ön kamera: 8 MP, f2.1
    • Batarya: 5000 mAh,15W şarj hızı
    • Yazılım: Android 14
    • Diğer: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, çift SIM kart, IP54 sertifikası, USB Type-C 2.0, 3.5mm kulaklık girişi, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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