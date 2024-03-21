Realme 12X tanıtıldı: Giriş-orta seviyede 12 GB RAM

Tam Boyutta Gör Realme, 12 serisine yeni bir üye daha ekledi: Realme 12X. Şirketin anavatanı Çin'de satışa sunulan telefon, diğer pazarlara da gelecek. Telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Realme 12X, 6.67 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip LCD ekran ile geliyor. 7.89 mm kalınlığa sahip telegon 190 g ağırlığında. Telefon gücünü MediaTek Dimensity 6100+ çipsetinden alıyor. Telefonun ayırt edici özelliği ise sınıfına göre oldukça yüksek olan RAM miktarı. 12GB RAM'e sahip olan cihaz, 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçenekleri sunuyor.

Kamera tarafında ise 50 MP ana kamera ve derinlik sensörü yer alıyor. Ön kameranın çözünürlüğü ise 8 MP. Telefonda 15 Watt şarj hızını destekleyen 5000 mAh batarya yer alıyor. Android 14 temelli Realme UI 5.0 ile gelen Realme 12X'de, IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık sertifikası da bulunuyor.

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Realme 12X fiyatı

Yeşil ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelen Realme 12X'in 256GB depolama alanı sunan versiyonu 195 dolar, 512 GB versiyonu ise 222 dolar fiyat etiketiyle 1 Nisan'dan itibaren satışa sunulacak.

Realme 12X özellikleri

Ekran : 6.67 inç IPS, 1080 x 2400 piksel, 120Hz, 625 nit parlaklık

: 6.67 inç IPS, 1080 x 2400 piksel, 120Hz, 625 nit parlaklık İşlemci : MediaTek Dimensity 6100+

: MediaTek Dimensity 6100+ Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Depolama : 256GB/512GB

: 256GB/512GB Arka kamera : 50 MP, f/1.8 ana kamera, 2MP f2.4 derinlik

: 50 MP, f/1.8 ana kamera, 2MP f2.4 derinlik Ön kamera : 8 MP, f2.1

: 8 MP, f2.1 Batarya : 5000 mAh,15W şarj hızı

: 5000 mAh,15W şarj hızı Yazılım : Android 14

: Android 14 Diğer: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, çift SIM kart, IP54 sertifikası, USB Type-C 2.0, 3.5mm kulaklık girişi, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu

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