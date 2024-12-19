Askeri sınıfta dayanıklılık sunan Realme 14x tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Realme 14x, 6.67 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip HD+ LCD ekranla geliyor. 5G destekli Dimensity 6300 yonga setinden güç alan telefon, 6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerine ve 128 GB depolama alanına sahip. 50 MP çözünürlüğünde OmniVision ana kameraya sahip olan telefon, ön tarafta 8 MP selfie kamerayı barındırıyor.
Realme 14x, bu segmentte görmeye alışık olmadığımız IP68 ve IP69 toza ve suya dayanıklılık sertifikasıyla geliyor. Realme ayrıca telefonun MIL-STD-810H askeri sınıf dayanıklılık testlerinden geçtiğini belirtiyor. Ek olarak telefon, SonicWave Su Fırlatma özelliği ile hoparlör bölmesinde biriken suyu dışarı atabiliyor.
Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile kutudan çıkan telefon, iki nesil Android sürüm ve üç yıl Realme UI güncellemesi garantisiyle geliyor.
Realme 14x fiyatı
Realme 14x'in 6 GB RAM'li modeli 175 dolar, 8 GB RAM'li versiyonu ise 190 dolar fiyattan Hindistan'da satışa sunulmuş durumda.
Realme 14x özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 165.7 x 76.2 x 7.9 mm, 197 gr
- Ekran: 6,67 inç, 720 x 1604 piksel, 120 Hz, LCD, 625 nit
- İşlemci: Mediatek Dimensity 6300
- RAM: 6GB, 8GB
- Depolama: 128GB
- Arka Kamera: 50 MP, f/1.8
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil: 6000 mAh, 45 W şarj hızı
- İşletim sistemi: Realme UI 5.0, Android 14
- Bağlantı ve diğer: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, IP68/IP69 sertifikası
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