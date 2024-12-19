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    Askeri sınıfta dayanıklılık sunan Realme 14x tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Realme, giriş seviyesi yeni bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Dayanıklılığıyla ön plana çıkan Realme 14x isimli model neler sunuyor?                           
    Realme 14x tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Realme, giriş seviyesi yeni bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Dayanıklılığıyla ön plana çıkan Realme 14x isimli model neler sunuyor bir göz atalım.

    Realme 14x, 6.67 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip HD+ LCD ekranla geliyor. 5G destekli Dimensity 6300 yonga setinden güç alan telefon, 6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerine ve 128 GB depolama alanına sahip. 50 MP çözünürlüğünde OmniVision ana kameraya sahip olan telefon, ön tarafta 8 MP selfie kamerayı barındırıyor.

    Realme 14x, bu segmentte görmeye alışık olmadığımız IP68 ve IP69 toza ve suya dayanıklılık sertifikasıyla geliyor. Realme ayrıca telefonun MIL-STD-810H askeri sınıf dayanıklılık testlerinden geçtiğini belirtiyor. Ek olarak telefon, SonicWave Su Fırlatma özelliği ile hoparlör bölmesinde biriken suyu dışarı atabiliyor.

    Realme 14x tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    6.000 mAh kapasiteli pil ile gelen Realme 14x, 45 W SuperVOOC kablolu şarj desteği ve 5 W ters kablolu şarj desteği sunuyor. Şirket, pil hücresinin 1600 şarj döngüsüne sahip olduğunu ve 4 yıllık kullanım sonucunda ömrünün %80'ini koruyabildiğini belirtiyor.

    Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile kutudan çıkan telefon, iki nesil Android sürüm ve üç yıl Realme UI güncellemesi garantisiyle geliyor.

    Realme 14x fiyatı

    Realme 14x'in 6 GB RAM'li modeli 175 dolar, 8 GB RAM'li versiyonu ise 190 dolar fiyattan Hindistan'da satışa sunulmuş durumda.

    Realme 14x özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 165.7 x 76.2 x 7.9 mm, 197 gr
    • Ekran: 6,67 inç, 720 x 1604 piksel, 120 Hz, LCD, 625 nit 
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 6300 
    • RAM: 6GB, 8GB
    • Depolama: 128GB
    • Arka Kamera: 50 MP, f/1.8
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Pil: 6000 mAh, 45 W şarj hızı
    • İşletim sistemi: Realme UI 5.0, Android 14
    • Bağlantı ve diğer: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, IP68/IP69 sertifikası
    Kaynakça https://www.gsmarena.com/realme_14x_is_official_and_it_looks_familiar-news-65779.php https://buy.realme.com/in/goods/732
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    Kayrabey 10 saat önce

    Güzel olmuş...

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