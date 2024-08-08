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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi günümüzde çoğu kullanıcı yükselen hızlı şarj teknolojilerine sıcak bakmıyor ancak hızlar kademeli olarak artmaya devam ediyor. Bu doğrultuda iPhone 15 serisi 27W sınırında kalırken, Android tarafında 240W'ı aşan değerleri görmeye başladık. Son olarak Realme, 300W hızlı şarj teknolojisinin çıkış tarihini duyurdu.

Realme'den 300W hızlı şarj teknolojisi geliyor

Realme, bugün yaptığı duyuruda 300W hızlı şarj teknolojisinin 14 Ağustos'ta tanıtılacağını açıkladı. Yeni şarj çözümü, Çinli üreticiye göre Şubat 2023'te tanıtılan 240W hızlarından bu yana en büyük "teknolojik atılım" niteliğinde. Kaçıranlar için 240W hızlı şarj, markanın en son GT5 ve GT Neo 5 modellerinde kullanılmıştı ve şarj sürelerinin ilk kez 10 dakikanın altına düştü.

Marka, yeni 300W hızlı şarj teknolojisinin detaylarına değinmedi. Ancak şarj süresinin 5 dakika ve altına düşmesi bekleniyor. Tabii ki tüm ayrıntılar çin 14 Ağustos'a kadar beklememiz gerek.

Realme, bu alanda oldukça iddialı olsa da, şu anda telefonlar için 300W şarj teknolojisini sergileyen tek marka Redmi. Hatta demo gösteriminde telefonların üç dakikadan daha kısa sürede %0-50, beş dakikadan kısa sürede ise tam şarj olacağı aktarıldı. Ancak duyurulmasının üzerinden yaklaşık 18 ay geçmesine rağmen bunu henüz ticari olarak satılan bir cihazda görmedik.

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Hızlı şarj, özellikle hareket halinde olan kullanıcılar için tartışılmaz bir kolaylık olsa da, aşırı ısınma ve pil sağlığı gibi soruları akla getiriyor. Bu nedenle 300W'lık değerin, daha büyük ve daha verimli soğutma çözümlerine ihtiyaç duyacağı açık. Bu da telefonun maliyetini artırabilir. Realme'nin 300W hızlı şarj teknolojisini pazara sunup sunamayacağını görmek ilginç olacak.

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Realme 300W hızlı şarj teknolojisini duyurdu: Yakında geliyor