Realme 300W hızlı şarj teknolojisini duyurdu: Yakında geliyor

Realme'den 300W hızlı şarj teknolojisi geliyor
Realme, bugün yaptığı duyuruda 300W hızlı şarj teknolojisinin 14 Ağustos'ta tanıtılacağını açıkladı. Yeni şarj çözümü, Çinli üreticiye göre Şubat 2023'te tanıtılan 240W hızlarından bu yana en büyük "teknolojik atılım" niteliğinde. Kaçıranlar için 240W hızlı şarj, markanın en son GT5 ve GT Neo 5 modellerinde kullanılmıştı ve şarj sürelerinin ilk kez 10 dakikanın altına düştü.
Marka, yeni 300W hızlı şarj teknolojisinin detaylarına değinmedi. Ancak şarj süresinin 5 dakika ve altına düşmesi bekleniyor. Tabii ki tüm ayrıntılar çin 14 Ağustos'a kadar beklememiz gerek.
Realme, bu alanda oldukça iddialı olsa da, şu anda telefonlar için 300W şarj teknolojisini sergileyen tek marka Redmi. Hatta demo gösteriminde telefonların üç dakikadan daha kısa sürede %0-50, beş dakikadan kısa sürede ise tam şarj olacağı aktarıldı. Ancak duyurulmasının üzerinden yaklaşık 18 ay geçmesine rağmen bunu henüz ticari olarak satılan bir cihazda görmedik.
Hızlı şarj, özellikle hareket halinde olan kullanıcılar için tartışılmaz bir kolaylık olsa da, aşırı ısınma ve pil sağlığı gibi soruları akla getiriyor. Bu nedenle 300W'lık değerin, daha büyük ve daha verimli soğutma çözümlerine ihtiyaç duyacağı açık. Bu da telefonun maliyetini artırabilir. Realme'nin 300W hızlı şarj teknolojisini pazara sunup sunamayacağını görmek ilginç olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.