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    Realme 300W hızlı şarj teknolojisini duyurdu: Yakında geliyor

    Realme, 300W hızlı şarj teknolojisinin çıkış tarihini paylaştı. Akıllı telefonlar 10 dakikadan kısa sürede %0'dan %100'e şarj olacak. İşte detaylar...          
    Realme 300W hızlı şarj teknolojisini duyurdu: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi günümüzde çoğu kullanıcı yükselen hızlı şarj teknolojilerine sıcak bakmıyor ancak hızlar kademeli olarak artmaya devam ediyor. Bu doğrultuda iPhone 15 serisi 27W sınırında kalırken, Android tarafında 240W'ı aşan değerleri görmeye başladık. Son olarak Realme, 300W hızlı şarj teknolojisinin çıkış tarihini duyurdu. 

    Realme'den 300W hızlı şarj teknolojisi geliyor

    Realme, bugün yaptığı duyuruda 300W hızlı şarj teknolojisinin 14 Ağustos'ta tanıtılacağını açıkladı. Yeni şarj çözümü, Çinli üreticiye göre Şubat 2023'te tanıtılan 240W hızlarından bu yana en büyük "teknolojik atılım" niteliğinde. Kaçıranlar için 240W hızlı şarj, markanın en son GT5 ve GT Neo 5 modellerinde kullanılmıştı ve şarj sürelerinin ilk kez 10 dakikanın altına düştü.

    Marka, yeni 300W hızlı şarj teknolojisinin detaylarına değinmedi. Ancak şarj süresinin 5 dakika ve altına düşmesi bekleniyor. Tabii ki tüm ayrıntılar çin 14 Ağustos'a kadar beklememiz gerek.

    Realme, bu alanda oldukça iddialı olsa da, şu anda telefonlar için 300W şarj teknolojisini sergileyen tek marka Redmi. Hatta demo gösteriminde telefonların üç dakikadan daha kısa sürede %0-50beş dakikadan kısa sürede ise tam şarj olacağı aktarıldı. Ancak duyurulmasının üzerinden yaklaşık 18 ay geçmesine rağmen bunu henüz ticari olarak satılan bir cihazda görmedik.

    Hızlı şarj, özellikle hareket halinde olan kullanıcılar için tartışılmaz bir kolaylık olsa da, aşırı ısınma ve pil sağlığı gibi soruları akla getiriyor. Bu nedenle 300W'lık değerin, daha büyük ve daha verimli soğutma çözümlerine ihtiyaç duyacağı açık. Bu da telefonun maliyetini artırabilir. Realme'nin 300W hızlı şarj teknolojisini pazara sunup sunamayacağını görmek ilginç olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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