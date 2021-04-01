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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme, 50W mini SuperDart Charger'ı duyurdu

    Çinli teknoloji firması, ana şirketi Oppo'nun 50W mini SuperVOOC şarj cihazını kendi markası ile yenileyerek piyasaya sürdü. Şarj cihazları aynı özelliklere sahip.
    01 Nisan 2021, 22:30 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Realme, 50W mini SuperDart Charger'ı duyurdu

    Realme, ana şirketi Oppo'nun geçtiğimiz Temmuz ayında duyurduğu 50W mini SuperVOOC şarj cihazının yeniden markalanmış bir versiyonu olan 50W mini SuperDart Charger'ı piyasaya sürdü. Cihaz, Realme GT Neo'nun lansman etkinliğinde duyurdu.

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    Realme 50W mini SuperDart Şarj Cihazı

    Realme'nin şarj cihazı, Oppo'nun şarj cihazıyla aynı özellikleri sunuyor. Cihazda geleneksel silikon yerine Galyum Nitrür (GaN) malzemesi kullanıldığı için boyut olarak küçük ancak yüksek kapasiteli bir şarj cihazı elde edilebildi.

    SuperDart şarj protokolünün yanı sıra 27W USB PD (Güç Dağıtımı), PPS'li 50W USB PD (Programlanabilir Güç Kaynağı) ve Qualcomm Hızlı Şarj gibi standart şarj protokollerini destekleniyor.

    Realme, 50W mini SuperDart Charger'ı duyurdu
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    Güvenlik için şarj cihazı, aşırı akım koruması, aşırı voltaj koruması ve kısa devre koruması gibi 13 katmanlı bir koruma sağlıyor. Yaklaşık 60 gram ağırlığında ve 82,2 x 39 x 10,5 mm boyutlarında olan şarj cihazı, yalnızca beyaz renkte satışa sunulacak ve yanında sarı renkli USB Type-C - Type-C kablosu verilecek.

    İlginç olan kısım ise fiyatlandırmada ortaya çıkıyor. Oppo şarj cihazı için 61 dolar fiyat etiketi sunuyorken Realme olarak yeniden markalanan şarj cihazı 53 dolar fiyat etiketine sahip. 



    https://www.gizmochina.com/2021/03/31/realme-50w-mini-superdart-charger-china-launch-price-specs-features/
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tasarımı ilginç. Cepte taşınabilir.
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    ma95 (Muhsin Ayhan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Standart bi hızlı şarj yaygınlaşmadı malesef.Zamanında birileri fikir hakkı istemiyorum alın yeterki koyun telefona diyeydi iyiydi
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