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    Realme 6 ilk yazılım güncellemesini aldı

    Çinli teknoloji üreticisi Realme'nin geçtiğimiz hafta tanıttığı Realme 6 akıllı telefon modeli için, kamera yeteneklerini geliştiren ilk yazılım güncellemesi yayınlandı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Realme 6 ilk yazılım güncellemesini aldı
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    Realme geçtiğimiz hafta yeni akıllı telefonları Realme 6 ve Realme 6 Pro modellerini tanıtmıştı. 17 Mart tarihinde Realme 6i'yi tanıtacak olan şirket, Realme 6 için ilk yazılım güncellemesini yayınladı bile.

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    Kameraya yeni özellikler ekliyor

    RMX2001_11_A.11 sürüm numarasıyla gelen güncellemenin ilk olarak Hindistan'daki kullanıcılara dağıtıldığını ve kısa süre içinde tüm kullanıcılara ulaşacağı belirtilmiş. Mart Android güvenlik yaması ile gelen güncelleme paketinde, hızlı kaydırma sonucu Google Asistan'ın açılma problemi giderilmiş. Güncelleme ayrıca Soloop adında bir video düzenleme uygulaması ile birlikte geliyor ve telefonun 16MP'lik ön kamerasına iki özellik ekliyor.

    Realme 6 ilk yazılım güncellemesini aldı

    Açıklamalara göre Realme 6 kullanıcıları güncelleme ile birlikte artık ön kamera ile Gece Modu'nu kullanabilecek ve 120 FPS ağır çekim video kaydı yapabilecekler. Cihazın 90Hz yenileme hızı sunan 6.5 inç ekran, Mediatek MT6785 Helio G90T yonga seti, 4.300 mAh pil ve dörtlü kamera kurulumuna sahip olduğunu da belirtelim.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    primum non nocere (Franz Kafka) 5 gün
    Türkiyeye ne zaman gelir acaba bu telefon?
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