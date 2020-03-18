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    Realme 6i ilk Helio G80 barındıran akıllı telefon oldu

    Realme 6i akıllı telefon modelinde oyun odaklı Helio G80 yonga seti, 5000mAh kapasiteli batarya, 4 arka kamera, hızlı şarj, 6.5 inçlik su damlası çentikli ekran gibi özellikler yer alıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Realme 6i ilk Helio G80 barındıran akıllı telefon oldu
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    Ülkemizde de faaliyet gösteren Realme markasının merakla beklenen yeni akıllı telefonu Realme 6i, Myanmar’da yapılan bir etkinlikle tanıtıldı. Yeni modeli ilk Helio G80 taşıyan akıllı telefon oldu.

    Realme 6i özellikleri ve fiyatı

    Realme 6i modelinde 6.5 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Su damlası çentik sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 90 seviyesine çıkmayı başarmış. Arka kısımda bir parmak izi okuyucu yer alıyor.

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    Telefon ilk Helio G80 yonga seti barındıran akıllı telefon oldu. 12nm sürecinde geliştirilen Helio G80 yonga seti 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği barındırıyor. Mali-G52 grafik birimi ise 950MHz hızında çalışıyor. LPDDR4X 1800MHz desteği, eMMC 5.1, 48MP kamera desteği, WiFi AC, Bluetooth 5.0 diğer özellikleri arasında.

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, ultra geniş açılı sensör, monokrom sensör ve makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. 5000MAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenmiş.

    Realme 6i modeli 3GB RAM/64GB depolama kapasitesi için 176$ fiyat etiketi belirlemiş. 4GB RAM/128GB depolama kapasitesi için 212$ civarı söz konusu. Satışlar haftaya Myanmar’da başlayacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/17/realme-6i-becomes-the-worlds-first-helio-g80-smartphone-launched-in-myanmar/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    evlbleef 2 gün yeni yorumcu
    Tamam biliyorum, bu segment cihazlarda genelde HD+ ekran var, bu sayede işlemci de çok yorulmuyor pil de daha az tüketiyor. Anladım.

    Ama neden 270 ppi?

    Apple’ın ortaya attığı “insan gözü 326 ppi’dan sonrasını ayırt edemiyor” geyiği vardı bir ara. Apple gibi hiç değilse 326 ppi yapsalar çok mu maliyetli olur?

    Kocaman 6.5 inç ekrana bu çözünürlük olmuyor işte olmuyor.

    İstersen SD865 koy, baktığın şey gözünün gördüğü şey telefonun ekranı sonuçta.
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    Rammercan ( Rammercan) 2 gün
    Bu helio islemcilerden gina gelecek bu gidisle ve android de 3-4 gb rammi kaldi artik
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