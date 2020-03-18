Realme 6i ilk Helio G80 barındıran akıllı telefon oldu

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Ülkemizde de faaliyet gösteren Realme markasının merakla beklenen yeni akıllı telefonu Realme 6i, Myanmar’da yapılan bir etkinlikle tanıtıldı. Yeni modeli ilk Helio G80 taşıyan akıllı telefon oldu.

Realme 6i özellikleri ve fiyatı

Realme 6i modelinde 6.5 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Su damlası çentik sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 90 seviyesine çıkmayı başarmış. Arka kısımda bir parmak izi okuyucu yer alıyor.

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Telefon ilk Helio G80 yonga seti barındıran akıllı telefon oldu. 12nm sürecinde geliştirilen Helio G80 yonga seti 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği barındırıyor. Mali-G52 grafik birimi ise 950MHz hızında çalışıyor. LPDDR4X 1800MHz desteği, eMMC 5.1, 48MP kamera desteği, WiFi AC, Bluetooth 5.0 diğer özellikleri arasında.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, ultra geniş açılı sensör, monokrom sensör ve makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. 5000MAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenmiş.

Realme 6i modeli 3GB RAM/64GB depolama kapasitesi için 176$ fiyat etiketi belirlemiş. 4GB RAM/128GB depolama kapasitesi için 212$ civarı söz konusu. Satışlar haftaya Myanmar’da başlayacak.

https://www.gizmochina.com/2020/03/17/realme-6i-becomes-the-worlds-first-helio-g80-smartphone-launched-in-myanmar/

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