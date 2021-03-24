realme 8 ve 8 Pro bütçesini düşünenleri hedefliyor

realme markasının merakla beklenen yeni 8 serisi resmiyet kazandı. Geçen yılın realme 7 serisinin üzerine pek bir şey koymasa da kamera tarafında ve ekran teknolojisinde biraz daha çıtayı yükseltiyor.

realme 8 özellikleri ve fiyatı

realme 8 modelinde 6.4 inçlik Super AMOLED ekran bizi karşılıyor. Önceki neslin 90Hz IPS LCD ekranı yerine 60Hz AMOLED ekran tercih edilmiş. Ekran 1000 nit parlaklık seviyesine ulaşırken 180Hz dokunmatik tarama hızı sunuyor. Parmak izi okuyucu da ekrana entegre.

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Helio G95 yonga setinden gücünü alan telefona 4GB/6GB/8GB RAM bellek ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Karbon fiber ve bakır kombinasyonu soğutma sistemi yüzde 14 daha verimli soğutma sağlıyor. 5000mAh kapasiteli batarya ise 33W hızlı şarj ile destekleniyor. Batarya 65 dakikada tam doluma ulaşıyor.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde monokrom ve makro sensörler yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Kamera paketi 4K video kaydından yoksun. realme 8 için fiyatlandırma şu şekilde:

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realme 8 4GB + 128GB- 206$

realme 8 6GB + 128GB- 220$

realme 8 8GB + 128GB- 234$

Tam Boyutta Gör

realme 8 pro özellikleri ve fiyatı

realme 8 pro da kardeşi gibi aynı ekran özelliklerine sahip. Yonga seti tarafında Snapdragon 720G kullanılıyor. 6GB/8GB RAM seçenekleri yanında sabit 128GB depolamaya yer verilmiş. 4500mAh kapasiteli batarya ise 50W hızlı şarj ile destekleniyor.

Kamera paketinde 108MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL HM2 sensör asıl farkı oluşturuyor. 9 pikseli birleştirerek daha detaylı görüntüler oluşturan sensör ayrıca 12MP 3x telefoto sensör ile aynı netlikte yakınlaştırma yapabildiğini iddia ediyor. Diğer sensörler ve ön sensör aynı bırakılmış. realme 8 pro için fiyatlar aşağıda:

realme 8 pro 6GB + 128GB- 247$

realme 8 pro 8GB + 128GB- 275$ (279 Pound)

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