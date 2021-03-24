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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    realme 8 ve 8 Pro bütçesini düşünenleri hedefliyor

    realme 8 serisi bir önceki nesle göre Super AMOLED ekran ve Pro versiyonda 108MP kamera ile farklılaşmaya çalışıyor. Bunlar haricinde ciddi bir fark görünmüyor.
    24 Mart 2021, 19:05 (1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    realme 8 ve 8 Pro bütçesini düşünenleri hedefliyor

    realme markasının merakla beklenen yeni 8 serisi resmiyet kazandı. Geçen yılın realme 7 serisinin üzerine pek bir şey koymasa da kamera tarafında ve ekran teknolojisinde biraz daha çıtayı yükseltiyor.

    realme 8 özellikleri ve fiyatı

    realme 8 modelinde 6.4 inçlik Super AMOLED ekran bizi karşılıyor. Önceki neslin 90Hz IPS LCD ekranı yerine 60Hz AMOLED ekran tercih edilmiş. Ekran 1000 nit parlaklık seviyesine ulaşırken 180Hz dokunmatik tarama hızı sunuyor. Parmak izi okuyucu da ekrana entegre.

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    Helio G95 yonga setinden gücünü alan telefona 4GB/6GB/8GB RAM bellek ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Karbon fiber ve bakır kombinasyonu soğutma sistemi yüzde 14 daha verimli soğutma sağlıyor. 5000mAh kapasiteli batarya ise 33W hızlı şarj ile destekleniyor. Batarya 65 dakikada tam doluma ulaşıyor.

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde monokrom ve makro sensörler yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Kamera paketi 4K video kaydından yoksun. realme 8 için fiyatlandırma şu şekilde:

    İlginizi Çekebilir Avatar realme 8 serisi 24 Mart tarihinde tanıtılıyor

    realme 8 4GB + 128GB- 206$

    realme 8 6GB + 128GB- 220$

    realme 8 8GB + 128GB- 234$

    realme 8 ve 8 Pro bütçesini düşünenleri hedefliyor
    Tam Boyutta Gör

    realme 8 pro özellikleri ve fiyatı

    realme 8 pro da kardeşi gibi aynı ekran özelliklerine sahip. Yonga seti tarafında Snapdragon 720G kullanılıyor. 6GB/8GB RAM seçenekleri yanında sabit 128GB depolamaya yer verilmiş. 4500mAh kapasiteli batarya ise 50W hızlı şarj ile destekleniyor.

    Kamera paketinde 108MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL HM2 sensör asıl farkı oluşturuyor. 9 pikseli birleştirerek daha detaylı görüntüler oluşturan sensör ayrıca 12MP 3x telefoto sensör ile aynı netlikte yakınlaştırma yapabildiğini iddia ediyor. Diğer sensörler ve ön sensör aynı bırakılmış. realme 8 pro için fiyatlar aşağıda:

    realme 8 pro 6GB + 128GB- 247$

    realme 8 pro 8GB + 128GB- 275$ (279 Pound)



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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    antique 10 dakika önce

    bilardoyu oynayan ıstaka.. sen sadece onu tutuyorsun tıpkı golf oynayan adamın çantasını tutan eleman gibi ??😎

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cmhrsfk (Cumhur Şafak) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Realme 7 pro daki 65w şarjdan neden vazgeçtiler acaba.
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    damn2u (Sercan ) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı ülkemiz için uygun olursa alınabilirliği olabilir, en azından kullanıcıların bolca şikayetleri olan olan 7 serisi piyasadan çekilmiş olur.
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    High Sierra 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayal kırıklığının yeni nesli Realme 8 oldu.

    Realme bu serisini sonlandırmalı. Realme 3 Pro'nun tüketici klasmanında bıraktığı etkiyi bırakabilen bir Realme cihazı daha çıkmadı.

    Realme'nin asıl serileri V, X ve GT. Geri kalan C, düz ve pro serilerinin herhangi bir etkisi yok ürün yelpazesinin genişlemesinde. 3 nesildir aynı çipset (Snapdragon 720G) devam ediliyor. Sonu gelecek gibi de görünmüyor işin aslı.
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    mck94 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekranda neden alttaki çene kismi hep var bu cihzlarda? Teknik bir nedenden dolayi mi yoksa bu tasarim karari mi? Cok guzel ince cerceveler daha sonrasinda alt kisimda cikinti. Nedenini bilen var mi?
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Holk (Holk Holk) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) mck94
    Alasım varsa da almıyorum böyle cihazları, Simetrik olması çok önemli...
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    High Sierra 1 sa. ( Mesaj Silindi ) mck94
    Çünkü diğer türlü alttaki sanal tuşlara dokunma olasılığınız çok artıyor hocam el ayanıza denk geliyor tam olarak.
    Apple cihazlarda bu çene kısmı var ama ekran 2.5D kavisli hale getirildiğinden yok gibi duruyor. Hatta 12 serisinde daha belirgin görünüyor bir elinize herhangi bir 11, XS, X alın diğer elinize de iPhone 12 alın. Farkı rahat anlayacaksınız.
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