Realme son dönemde birçok model ile karşımıza çıktı. Şimdi bu modeller arasına bir yenisi daha ekleniyor. Realme, GT Neo modelleri arasına Realme GT Neo 3T'yi katmaya hazırlanıyor. İşte Realme GT Neo 3T'nin ortaya çıkan özellikleri.

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Realme GT Neo 3T, 3C sertifika sitelerinde

RMX3372 model numarası ile kendini gösteren Realme GT Neo 3T, yakında tüm detaylarıyla karşımıza çıkacak. Ancak bugün cihaz 3C sertifika sitelerinde bazı özelliklerini belli etti. Görünüşe göre 80W hızlı şarj desteği ile gelecek olan Realme GT Neo 3T, Geekbench testleriyle de karşımıza çıktı.

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Tek çekirdek testinden 979 puan alan cihaz, çoklu çekirdek testinden 3047 puan almış. Tabi bu verileri Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 870 yonga setiyle elde eden Realme GT Neo 3T, Geekbench'e 8GB RAM bellek ve Android 12 ile giriyor.

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Sızıntılara göre 6,62 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranla gelecek olan cihaz, 120Hz yenileme hızına da sahip olacak. 64MP ana kamera ile gelmesi beklenilen cihazın, bu kameranın yanında 8MP'lik Sony IMX355 ultra geniş açılı kameraya ve 2MP'lik bir üçüncü kameraya sahip olacağı sızdırılan bilgiler arasında. Yine sızıntılara göre 6GB, 8GB ve 12GB LPDDR5 RAM bellekler ile gelecek olan cihaz, depolama tarafında ise 128GB, 256GB ve 512GB UFS 3.1 depolama seçenekleri sunacak. Batarya tarafında ise 5000mAh'lik bir pil cihaza eşlik edecek.

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Realme GT Neo 3T sertifika sitelerinde göründü