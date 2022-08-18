Realme 9i 5G uygun fiyata 5G sunacak

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Realme 9i 5G akıllı telefon modeli giriş seviyesine yakın konumlanarak maliyeti düşünenleri hedefliyor. İnce kasası ve nispeten tatmin edici donanımı bütçesini zorlamak istemeyenler için alternatif olacak.

Realme 9i 5G özellikleri ve fiyatı

6.6 inçlik Full HD LCD ekran

Dimensity 810 yonga seti

4GB/6GB RAM

64GB/128GB depolama

50MP+2MP+2MP arka kamera

8MP ön kamera

5000mAh batarya, 18W hızlı şarj

188$ (4GB/64GB), 215$ (6GB/128GB)

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Biraz daha maliyete odaklanan Realme 9i 5G modeli 8.1mm kasa kalınlığıyla sınıfının en incesi olduğunu iddia ediyor. 90Hz tazeleme hızı yanında RAM bellek yazılım ile 3GB daha arttırılabiliyor. Depolama ise 2TB hafıza kartlarını destekliyor. Realme 9i 5G modeli ilk olarak Hindistan’da satışa sunulacak.

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Realme 9i 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı