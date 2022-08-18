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    Realme 9i 5G uygun fiyata 5G sunacak

    Realme 9i 5G akıllı telefon modelinde 6.6 inçlik Full HD LCD ekran, Dimensity 810 yonga seti, 2TB’a kadar hafıza kartı, 50MP ana sensör gibi özellikler yer alıyor. 
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    Realme 9i 5G
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    Realme 9i 5G akıllı telefon modeli giriş seviyesine yakın konumlanarak maliyeti düşünenleri hedefliyor. İnce kasası ve nispeten tatmin edici donanımı bütçesini zorlamak istemeyenler için alternatif olacak.

    Realme 9i 5G özellikleri ve fiyatı

    • 6.6 inçlik Full HD LCD ekran
    • Dimensity 810 yonga seti
    • 4GB/6GB RAM
    • 64GB/128GB depolama
    • 50MP+2MP+2MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj
    • 188$ (4GB/64GB), 215$ (6GB/128GB)

    Biraz daha maliyete odaklanan Realme 9i 5G modeli 8.1mm kasa kalınlığıyla sınıfının en incesi olduğunu iddia ediyor. 90Hz tazeleme hızı yanında RAM bellek yazılım ile 3GB daha arttırılabiliyor. Depolama ise 2TB hafıza kartlarını destekliyor. Realme 9i 5G modeli ilk olarak Hindistan’da satışa sunulacak.

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