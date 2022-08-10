Realme, büyük AMOLED ekranlı Watch 3 Pro'yu gösterdi

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Teknoloji şirketi Realme, 18 Ağustos'ta tanıtılacak olan Realme Watch 3 Pro akıllı saatinde daha büyük bir ekran boyutu sunacak. Şirket bununla ilgili ipuçlarını vermeye başladı bile.

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Realme Watch 3 Pro'nun fiyatı henüz belli değil

Görüntüler, yaklaşmakta olan akıllı saatin tasarımını ortaya koyuyor ve dikdörtgen bir tasarıma sadık kalacağını doğruluyor. Geçen yılki Watch 2 Pro'dan bu yana en büyük değişikliklerden biri AMOLED ekrana geçiş diyebiliriz. Zira, Realme Watch 2 Pro'da 1.75 inçlik IPS LCD ekran mevcuttu.

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Realme Watch 3 Pro'nun 1.91 inç veya daha büyük bir AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Büyük olasılıkla şirket, önümüzdeki günlerde yeni ürün hakkında daha fazla ayrıntı açıklayacak. Şimdilik Realme Watch 3 Pro'nun hangi fiyat etiketiyle raflara çıkacağı ise bilinmiyor.

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