Realme Band satışa çıkıyor: İşte fiyatı

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Realme markasının ilk akıllı bilekliği konumundaki Realme Band geçtiğimiz hafta tanıtıldı ve bu hafta da satışa çıkıyor. Fiyatı ise rekabeti ısıtacak derecede uygun tutulmuş.

Realme Band özellikleri

Realme Band sınıfındaki diğer rakiplerine benzer bir şekilde köşegen bir tasarımı benimsiyor. Ekran ise dikine hafif bir kavis barındırıyor. 0.96 inçlik ekranda 80x160 piksel çözünürlük sunuluyor. 64 satır gösterebilen ekran dokunmatik. 5 adet ekran yüzü sonrasında giderek artacak.

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Akıllı bileklik yürüme, bisiklet, koşu, yoga, kriket gibi ülkeye özgü sınıflar da dahil egzersiz takibi yapabiliyor. Nabız ölçer sensörü aynı zamanda uyku kalitesini de ölçüyor. LinkSmart uygulaması ile pek çok uygulamadan bildirimler ekranda gösteriliyor.

IP68 ile su altında kullanıma uygun olan Realme Band şarj soketini ise gövdenin içerisinde barındırıyor. Herhangi bir adaptör gerekmeden doğrudan USB girişine bilekliği takarak şarj edebiliyorsunuz. 90mAh kapasiteli batarya 10 güne kadar kullanım süresi sunuyor ve 1 saat 47 dakikada şarj olabiliyor. Realme Band akıllı bilekliği 20.5$ fiyat etiketi ile pazarda rekabet kovalayacak.

https://www.gizmochina.com/2020/03/05/realme-band-launched-features-10-day-battery-life-and-heart-rate-tracker/

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