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    Realme Band satışa çıkıyor: İşte fiyatı

    Realme Band akıllı bileklik kriket gibi bölgeye özel sporların takibi, nabız ölçme, uyku düzeni takibi, su altında kullanmaya dayanıklılık gibi özellikler ile geliyor.
    2 hf.
    2,5b
    1
    4
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Realme Band satışa çıkıyor: İşte fiyatı
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    Realme markasının ilk akıllı bilekliği konumundaki Realme Band geçtiğimiz hafta tanıtıldı ve bu hafta da satışa çıkıyor. Fiyatı ise rekabeti ısıtacak derecede uygun tutulmuş.

    Realme Band özellikleri

    Realme Band sınıfındaki diğer rakiplerine benzer bir şekilde köşegen bir tasarımı benimsiyor. Ekran ise dikine hafif bir kavis barındırıyor. 0.96 inçlik ekranda 80x160 piksel çözünürlük sunuluyor. 64 satır gösterebilen ekran dokunmatik. 5 adet ekran yüzü sonrasında giderek artacak.

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    Akıllı bileklik yürüme, bisiklet, koşu, yoga, kriket gibi ülkeye özgü sınıflar da dahil egzersiz takibi yapabiliyor. Nabız ölçer sensörü aynı zamanda uyku kalitesini de ölçüyor. LinkSmart uygulaması ile pek çok uygulamadan bildirimler ekranda gösteriliyor.

    IP68 ile su altında kullanıma uygun olan Realme Band şarj soketini ise gövdenin içerisinde barındırıyor. Herhangi bir adaptör gerekmeden doğrudan USB girişine bilekliği takarak şarj edebiliyorsunuz. 90mAh kapasiteli batarya 10 güne kadar kullanım süresi sunuyor ve 1 saat 47 dakikada şarj olabiliyor. Realme Band akıllı bilekliği 20.5$ fiyat etiketi ile pazarda rekabet kovalayacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/05/realme-band-launched-features-10-day-battery-life-and-heart-rate-tracker/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 1 hf.
    Mi 5'i bekliyoruz.
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    RaptorFX 2 hf.
    Çok bileklik modeli iyidir. Misal şu an Mi Band 4 daha uzun pil ömrüne sahip, çok ama çok daha dayanıklı. Honor Band 5 daha fazla özelliğe ve daha güzel bir arayüze sahip. Bu ikisini birleştiren alır yürür.

    Ama en çok saat band üzerinden görüşme yaptırabilen, kameraya komut gönderebilen kazanacak gibi duruyor.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 hf.
    199 lira olur sanırım. Mi band 4, honor band 5; artık hangisi hoşunuza giderse :) Realme band'ın kablo ihtiyacı olmadan direk usbye takılabilmesi güzel olmuş.
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    MS4343 2 hf.
    Türkiye'de, Honor Band 5 fiyatına çıkacak demek ki...



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