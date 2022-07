Reame, yeni kablosuz kulaklarını tanıttı. Hindistan’da düzenlenen AIOT etkinliğinde tanıtılan Realme Buds Air 3 Neo ve Buds Wireless 2S firmanın yeni uygun fiyatlı kulaklıkları olarak karşımıza çıkıyor.



Realme Buds Air 3 Neo

Önceki model Buds Air 3’e tasarım anlamında oldukça benzeyen yeni Neo varyantı ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliğinden yoksun bir şekilde piyasaya adımını atıyor. Öte yandan Dolby Atmos destekli 3D ses ve 30 saate kadar pil ömrüyle önceki versiyondan bir adım öne çıkıyor. Yeni kablosuz kulaklıklar 10mm sürücülere sahipken dayanıklılık noktasında IPX5 sertifikasına sahip.



Her ne kadar ANC özelliği gitmiş olsa da ENC (Çevresel Gürüldü Engellme) olarak adlandırılan benzer bir teknolojiye sahip. Bununla birlikte oyuncular için gecikmeyi 88 ms’e düşüren bir oyun modu da kulaklıkta yer almakta. Diğer özellikler arasında ise dokunmatik kontrol, Bluetooth 5.2, Type C bağlantısı yer alıyor. Her biri sadece 4 gram olan kulaklıklar tek şarjda 7 saatlik bir kullanım vadediyor. Buds Air 3 ilk olarak Hindistan’da 1.999 Rs (yaklaşık 25 Dolar) fiyat ile çıkış yapacak.



Realme Buds Wireless 2S

Adından da anlaşılacağı üzer Buds Wireless 2S, önceki popüler model Buds Wireless 2’nin devamı niteliğinde. Boyun bantlı bu kulaklık tasarım noktasında önceki modele benzer yapıda. Aramalar için ENC özelliği sunan kulaklık 11.2 dinamik bas sürücüleri ile dikkat çekiyor.



Tam şarjda 24 saate kadar pil ömrü sunan Buds Wireless 2S, sadece 20 dakikalık şarj ile 7 saate kadar müzik çakma süresi vadediyor. Buds Air 3 Neo’da olduğu gibi bu kulaklıkta da gecikmeyi 88 ms’e kadar düşüren bir oyun modu ve Bluetooth 5.3 desteği yer alıyor. Buds Wireless 2S, ilk olarak Hindistan’da 1.499 Rs (yaklaşık 20 Dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Realme Buds Air 3 Neo ve Buds Wireless 2S tanıtıldı