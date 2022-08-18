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    Realme Buds T100 fiyat-performansa oynuyor

    Realme Buds T100 tam kablosuz kulaklık modeli uygun fiyat etiketine yapay zekâ temelli gürültü engelleme, oyun modu, uzun kullanım süresi gibi detaylar sunuyor. 
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    Realme Buds T100
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    Geçtiğimiz haftalarda Buds R100 görüşme özellikli kablosuz kulaklıklarını tanıtan realme markası şimdi de biraz daha maliyete odaklanan Buds T100 tam kablosuz kulaklıklarını satışa sunuyor.

    Realme Buds T100 özellikleri ve fiyatı

    Realme Buds T100 tam kablosuz kulaklık modeli 10mm dinamik bass sürücüsü kullanıyor ve sesler biraz daha dengeli hale geliyor. PEEK+TPU kompozit diyafram daha derin bass elde etmenizi sağlıyor. Ayrıca uygulamada 3 farklı ekolayzır profili de yer alıyor.

    Oyun modu ile gecikme süresini 88ms seviyesine kadar indiren kulaklık yapay zekâ yardımı ile güçlü gürültü engelleme yapabiliyor. Ayrıca ses gürültüsünü 102 desibele kadar çıkarabilen bir mod da yer alıyor.

    Bluetooth 5.3 sayesinde çevre çakışmaları da en aza indiren kulaklık tek şarj ile 6 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu ile bu süre 28 saat oluyor. Realme Buds T100 kulaklık modeli için 18$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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