realme C25 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Akıllı telefon sektörü açısından oldukça hareketli başlayan Mart ayının sonlarına doğru yoğunluk giderek artıyor. Yeni 8 serisi öncesinde realme markası giriş seviyesine yönelik C25 modelini duyurdu.

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realme C25 özellikleri ve fiyatı

Endonezya’da yapılan bir etkinlikle tanıtılan realme C25 modeli biraz daha giriş seviyesine yönelik ve gençleri hedefine alıyor. 6.5 inçlik HD+ çözünürlüğünde LCD ekran su damlası çentik ile nispeten çerçevesiz bir görünüme kavuşuyor. Parmak izi okuyucu arka kısma konumlanıyor.

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2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Helio G70 yonga setinin güç verdiği telefonda oyunlarda en iyi performans için yapay zeka birimi çeşitli optimizasyonlar da yapabiliyor. 6000mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile destekleniyor.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde monokrom sensör yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. realme C25 için 160$ başlangıç fiyatı mevcut.

https://www.gsmarena.com/realme_c25_is_official_with_massive_6000_mah_battery-news-48326.php

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