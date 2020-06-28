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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme Gamepad'in ilk görüntüleri yayınlandı

    Realme'nin patentlediği gamepad tasarımı internete sızdırıldı. Çinli şirketin yeni oyun odaklı telefonu için hazırladığı oyun kumandası, Oppo'nun C1 Gamepad modeline benziyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme Gamepad'in ilk görüntüleri yayınlandı
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    Realme'nin yeni bir gamepad tasarımı patentlediği ortaya çıktı. Yeni aksesuar Çinli şirketin mobil oyun hayranlarına özel bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığını gösteriyor.

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    Esasında markanın Realme X50 Pro Player Edition isimli bir akıllı telefonu var ancak bu cihaz tam anlamıyla bir "oyun çözümü" olarak nitelendirilmiyor. Yeni model Asus ROG Phone 3 ve Nubia Red Magic 5G gibi modellerle rekabet edebilecek seviyede olacak.

    Realme Gamepad'in ilk görüntüleri yayınlandı
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    Oppo C1 Gamepad'e benziyor

    Realme Gamepad'in üzerinde analog çubuk, D-Pad kontrolleri ve birkaç tuş yer alıyor. Ayrıca mobil oyun sırasında daha güvenli bir tutuş sağlaması için bir kordonu da var.

    Oyun kumandasının siyah, mavi, kırmızı ve sarı olmak üzere dört renk seçeneği bulunuyor. Tasarım anlamında ise Oppo C1 Gamepad modelinden (üstteki resim) esintiler taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz.



    https://twitter.com/_the_tech_guy/status/1276336523466571777 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    emreyy0034 (Emre Yücel) 1 sa. yeni yorumcu
    Estetik kullanışlı duruyor fazla oyun meraklısı olsam alma ihtimalim yüksek
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