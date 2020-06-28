Realme Gamepad'in ilk görüntüleri yayınlandı

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Realme'nin yeni bir gamepad tasarımı patentlediği ortaya çıktı. Yeni aksesuar Çinli şirketin mobil oyun hayranlarına özel bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığını gösteriyor.

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Esasında markanın Realme X50 Pro Player Edition isimli bir akıllı telefonu var ancak bu cihaz tam anlamıyla bir "oyun çözümü" olarak nitelendirilmiyor. Yeni model Asus ROG Phone 3 ve Nubia Red Magic 5G gibi modellerle rekabet edebilecek seviyede olacak.

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Oppo C1 Gamepad'e benziyor

Realme Gamepad'in üzerinde analog çubuk, D-Pad kontrolleri ve birkaç tuş yer alıyor. Ayrıca mobil oyun sırasında daha güvenli bir tutuş sağlaması için bir kordonu da var.

Oyun kumandasının siyah, mavi, kırmızı ve sarı olmak üzere dört renk seçeneği bulunuyor. Tasarım anlamında ise Oppo C1 Gamepad modelinden (üstteki resim) esintiler taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

https://twitter.com/_the_tech_guy/status/1276336523466571777

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