realme GT 5G tanıtıldı: Snapdragon 888, 120Hz ekran, LPDDR5 RAM

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realme markasının yeni yıldaki ilk amiral gemisi olacak GT 5G tanıtıldı. Amiral gemisi özelliklerin yanı sıra oyun tarafındaki optimizasyonları ile kendi çapında oyuncu odaklı telefonlara da rakip oluyor.

Realme GT 5G özellikleri ve fiyatı

Realme GT 5G modelinde 6.43 inçlik Samsung imzalı E4 AMOLED ekran yer alıyor. 1080 x 2400 piksel çözünürlüğündeki ekran enerji verimliliğine odaklanıyor. Nokta çentik ile çerçeveleri oldukça incelten model 120Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor. P3 renk gamının da yüzde yüzü kapsanıyor.

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Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alan modelde LPDDR5 RAM bellek ve UFS 3.1 depolama standartlarına yer verilmiş. Böylece çok akıcı bir sistem elde edilmiş. 3 boyutlu olarak sağlamlaştırılmış sıvı soğutma teknolojisi ile sistem 15 dereceye kadar soğutulabiliyor.

Telefonda GT olarak tanımlanan özel bir mod bulunuyor ve oyunlarda performansı arttırıyor. Ayrıca 4D titreşim ve dinamik ses efektleri sayesinde daha yoğun bir tecrübe sunabiliyor. Dolby Atmos ve Hi-Res destekli çift hoparlör de tecrübeye katkı sağlıyor.

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Arka kısmında 64MP çözünürlüğünde Sony IMX682 ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kısımda ise 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

4500mAh kapasiteli bataryası 65W hızlı şarj ile desteklenirken 6GHz uyumlu WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, çift 5G SIM şeklinde özellikleri olan Realme GT 5G için fiyatlar şu şekilde:

Realme GT 5G 8 GB RAM + 128 GB – 448$

Realme GT 5G 12 GB RAM + 256 GB – 525$

https://www.gizmochina.com/2021/03/04/realme-gt-5g-with-120hz-display-sd888-64mp-triple-cameras-launched-in-china/

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