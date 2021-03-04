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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    realme GT 5G tanıtıldı: Snapdragon 888, 120Hz ekran, LPDDR5 RAM

    realme GT 5G amiral gemisinde Snapdragon 888 yonga seti, E4 AMOLED ekran, LPDDR5 RAM, oyun optimizasyonları, UFS 3.1 depolama teknolojisi gibi özellikler yer alıyor.
    04 Mart 2021, 15:30 (4 gün)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    realme GT 5G tanıtıldı: Snapdragon 888, 120Hz ekran, LPDDR5 RAM
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    realme markasının yeni yıldaki ilk amiral gemisi olacak GT 5G tanıtıldı. Amiral gemisi özelliklerin yanı sıra oyun tarafındaki optimizasyonları ile kendi çapında oyuncu odaklı telefonlara da rakip oluyor.

    Realme GT 5G özellikleri ve fiyatı

    Realme GT 5G modelinde 6.43 inçlik Samsung imzalı E4 AMOLED ekran yer alıyor. 1080 x 2400 piksel çözünürlüğündeki ekran enerji verimliliğine odaklanıyor. Nokta çentik ile çerçeveleri oldukça incelten model 120Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor. P3 renk gamının da yüzde yüzü kapsanıyor.

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    Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alan modelde LPDDR5 RAM bellek ve UFS 3.1 depolama standartlarına yer verilmiş. Böylece çok akıcı bir sistem elde edilmiş. 3 boyutlu olarak sağlamlaştırılmış sıvı soğutma teknolojisi ile sistem 15 dereceye kadar soğutulabiliyor.

    Telefonda GT olarak tanımlanan özel bir mod bulunuyor ve oyunlarda performansı arttırıyor. Ayrıca 4D titreşim ve dinamik ses efektleri sayesinde daha yoğun bir tecrübe sunabiliyor. Dolby Atmos ve Hi-Res destekli çift hoparlör de tecrübeye katkı sağlıyor.

    realme GT 5G tanıtıldı: Snapdragon 888, 120Hz ekran, LPDDR5 RAM
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    Arka kısmında 64MP çözünürlüğünde Sony IMX682 ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kısımda ise 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

    4500mAh kapasiteli bataryası 65W hızlı şarj ile desteklenirken 6GHz uyumlu WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, çift 5G SIM şeklinde özellikleri olan Realme GT 5G için fiyatlar şu şekilde:

    Realme GT 5G 8 GB RAM + 128 GB – 448$

    Realme GT 5G 12 GB RAM + 256 GB – 525$



    https://www.gizmochina.com/2021/03/04/realme-gt-5g-with-120hz-display-sd888-64mp-triple-cameras-launched-in-china/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Kowalski83 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Olmuş olmasına ama hiç birini realme turkiye getirmiyor. Mesela Realme 7 5g modeli var hiç fena bir model değildi. Neredeyse eskiyecek bu modelin ne zaman geleceğini sorduğumda kendilerine "ülkemizde 5g yok ki" dediler. Sanırım daha birşey konuşmamıza gerek yok.
    Olmuş olmasına ama hiç birini realme turkiye getirmiyor. Mesela Realme 7 5g modeli var hiç fena bir model değildi. Neredeyse eskiyecek bu modelin ne zaman gelec...
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    atkosturanadam (yusuf öztürk) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Tam bir fiyat performans telefonu olmuş alınabilir.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bataryası güzel ama daha iyisinin olmasını isterdim tabi. Ben açıkçası tasarımını da sevdim. Güzel duruyor ancak arkadaşların dediği gibi Türkiye'ye gelmeyecekse konuşmamızın anlamı yok. Veya yurtdışından alınır, Türkiye'de IMEI kayıt ücreti için bir alt segment telefon parası ödenir ve yola devam edilir.
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    Walter H.White 2 gün ( Mesaj Silindi )
    E4 panel olduğu kesin mi?Lansmanda bahsedilmedi böyle olduğu gördüğüm yabancı kaynaklarda da e3 panel olduğunu yazmışlardı
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    crashserkan (yok kalmadı) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Gavur dediklerimiz maaslarinin 1aylik maasinin 4te 1iyle bolebi canavar alabiliyor
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    ARAGORNyeg 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Asgari ücretin 3 te 1 ine aldığınızı düşünsenize
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    Gemolocco (Emre Günay) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu bildiğin OnePlus 8T. Donanim değişmiş biraz o kadar
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    yolyordam35 (yol yordam) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    olmuş
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Tasarımı 150-200 dolar arası satılan eski nesil Mediatek işlemcili telefonlara benziyor. Gelmiş geçmiş en çirkin S888 li telefon olacağı kesin.
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    Kowalski83 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Olmuş olmasına ama hiç birini realme turkiye getirmiyor. Mesela Realme 7 5g modeli var hiç fena bir model değildi. Neredeyse eskiyecek bu modelin ne zaman geleceğini sorduğumda kendilerine "ülkemizde 5g yok ki" dediler. Sanırım daha birşey konuşmamıza gerek yok.
    Yanıtla +11
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    atkosturanadam (yusuf öztürk) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Tam bir fiyat performans telefonu olmuş alınabilir.
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