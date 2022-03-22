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    Realme GT Neo 3 tanıtıldı: Dimensity 8100 işlemci, 150W hızlı şarj

    Çinli teknoloji üreticilerinden Realme, uzun süredir beklenen ve GT Neo 2 akıllı telefonun halefi olan Realme GT Neo 3'ü bugün tanıttı.                          
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    Realme GT Neo 3 tanıtıldı: Dimensity 8100 işlemci, 150W hızlı şarj

    Realme bugün, Mediatek Dimensity 8100 yonga seti, 50 MP kamera ve ultra hızlı şarj ile yeni amiral gemisi akıllı telefonu Realme GT Neo 3'ü resmen duyurdu.

    Realme GT Neo 3, 120 Hz yenileme hızına, HDR10+ desteğine ve 16 MP selfie kamerasına sahip 6,7 inç Full HD+ AMOLED ekranla geliyor. Arkada üç kamera var: Sony IMX766 sensörlü ve optik görüntü sabitlemeli 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens.

    Realme GT Neo 3 tanıtıldı: Dimensity 8100 işlemci, 150W hızlı şarj

    Realme GT Neo 3, yeni 5nm MediaTek Dimensity 8100 yonga seti, 8/12GB LPDDR5 RAM ve 128/256GB UFS 3.1 depolama ile desteklenmiş. Akıllı telefon, Realme UI 3.0 arayüzü ile Android 12 üzerinde çalışıyor.

    Realme GT Neo 3 tanıtıldı: Dimensity 8100 işlemci, 150W hızlı şarj

    Normal model, 80W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh pil ile geliyor. Birlikte verilen güç adaptörünün, akıllı telefonunu yalnızca 32 dakikada tamamen şarj edebildiği belirtilmiş. UltraDart teknolojisine sahip diğer sürüm, 150 watt'a kadar ultra hızlı şarj desteği ile 4.500 mAh pile sahip. Bu yeni teknoloji, pili sadece 5 dakikada %0'dan %50'ye şarj etmenizi sağlıyor.

    Cihazın diğer özellikleri arasında 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC modülü, USB Type-C bağlantı noktası, ekran içi parmak izi tarayıcı ve sıvı soğutma yer almakta.

    Realme GT Neo 3 tanıtıldı: Dimensity 8100 işlemci, 150W hızlı şarj

    Realme GT Neo 3 Özellikleri:

    • Ekran: 6.7-inch (2412×1080 piksel) Full HD+ 120Hz AMOLED
    • İşlemci: Dimensity 8100 5nm
    • RAM: 6GB / 8GB / 12GB
    • Depolama: 128/256 GB
    • İşletim Sistemi: Android 12 - Realme UI 3.0
    • Arka kamera: 50MP + 8MP + 2MP
    • Ön kamera: 16MP
    • Batarya: 5000mAh (80W Super VOOC), 4500mAH (150W UltraDart)
    • Bağlantı: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ GLONASS, NFC, USB Type-C
    • Boyutlar:  163.3x75.6x8.2mm
    • Ağırlık: 188 gr

    Realme GT Neo 3 Fiyatı:

    Realme GT Neo 3 üç renkte satışa çıkacak: Siyah, Gümüş ve Mavi. Yeni ürünün fiyatı 6/128 GB bellek sürümü için 314 dolardan başlarken, 12/256 GB'lik en üst model 408 dolara mal olacak. 150W hızlı şarj versiyonu, 8/256GB model için 408 dolar ve 12/256GB model için 440 dolardan başlıyor. Akıllı telefon 30 Mart'tan itibaren Çin'de satışa sunulacak.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    S
    ShrekPentamami 17 saat önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 1 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 5 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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