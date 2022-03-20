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    Realme GT Neo 3'ün bazı özellikleri doğrulandı

    Realme'nin yeni yüksek özellikli akıllı telefon modeli Realme GT Neo 3, bugün bazı özelliklerini kesinleştirdi. İşte Realme GT Neo 3'ün işlemcisi ve bilinen diğer detayları.
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    Realme GT Neo 3'ün bazı özellikleri doğrulandı
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    Realme'nin yeni üst segment modeli Realme GT Neo 3, bugün bazı özelliklerini doğruladı. Gelin Realme GT Neo 3'ün kesinleşen özellikleri ile birlikte diğer detaylarına da göz atalım.

    Realme GT Neo 3 Dimensity 8100 ile geliyor

    Bugün Realme tarafından hazırlanan görseller Realme Başkan Yardımcısı vesilesiyle sosyal medyada yayınlandı. Görünüşe göre MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8100 yonga seti ile gelecek olan cihaz bağımsız bir ekran çipi kullanacak.

    Bu işlemciye ek olarak LPDDR5 RAM bellekler ve UFS 3.1 depolama ile gelen cihaz, daha önceden gelen verilere göre 6,7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Arka tarafında ana kamera olarak 50MP'lik Sony IMX766 sensöre sahip olacak olan cihaz, 8MP'lik geniş açılı kamerayı ve 2MP'lik bir makro sensörü de kamera grubu içerisinde taşıyacak.

    Ön tarafta ise 16MP'lik bir selfie kamerası yer alacak. Son olarak sızıntılar cihazın Android 12, 4500mAh'lik batarya ve 150W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olacağını söylüyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 3 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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