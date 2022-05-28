Realme GT Neo 3T yakında tanıtılacak

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Android telefon pazarında sürekli yeni modeller görmeye alıştık. Bunların bir yenisi de Realme GT Neo 3T olacak. Realme, bugün yeni telefonu hakkında bir duyuru yaptı. Duyuruda Realme GT Neo 3T hakkında net bir tarih vermese de telefonun yakında tanıtılacağını açıkladı.

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Realme GT Neo 3T ne gibi özellikler sunacak?

Realme tarafından yapılan açıklama Realme GT Neo 3T'nin yakında piyasaya sürüleceğini söylüyor. Ancak tanıtımdan önce gelen bilgilere de göz atmak gerekirse, cihazın ön kamerasını ekranın sol üst köşesinde taşıdığını söyleyerek başlayabiliriz. Bu ekranın AMOLED bir ekran olduğu da biliniyor. 6,5 inç büyüklüğünde olması beklenilen bu ekran, muhtemelen 16MP'lik bir sensörü üzerinde taşıyor.

İçerisinde muhtemelen Snapdragon 870 yonga setini barındıracak olan Realme GT Neo 3T, bu işlemciyi 8GB RAM bellek ile destekleyecek. 256GB depolamaya sahip olacak olan cihaz, 64MP'lik ana kamera ile birlikte gelecek.

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