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    Realme GT Neo 4 serisinden ilk detaylar geldi: Snapdragon'a geçiyor

    Realme GT Neo 4 serisi, üst seviye akıllı telefonlar ile rekabet edebilir. Yeni telefonlar MediaTek'i geride bırakarak Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak.
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    Realme GT Neo 4 serisinden ilk detaylar geldi: Snapdragon'a geçiy
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    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, yeni amiral gemisi GT Neo 4 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen serinin önümüzde ay tanıtılması beklenirken, Realme'den sürpriz bir değişiklik gelebilir. Çin'den gelen yeni sızıntılar Realme GT Neo 4 serisinin işlemci detaylarını gün yüzüne çıkardı.

    Snapdragon 8+ Gen 1 ile geliyor

    Digital Chat Station tarafından bildirilenlere göre Realme, GT Neo 4 serisinde işlemci değişikliğine giderek Snapdragon 8+ Gen 1 platformuna yönelmeyi planlıyor. Bilindiği üzere Realme GT Neo 3, MediaTek'in orta seviye çözümlerinden MediaTek Dimensity 8100 tarafından destekleniyordu. Ancak görünüşe göre şirket, GT Neo 4 serisi ile üst seviye yarışına dahil olmayı hedefliyor. 

    Ayrıca yeni sızıntılar Realme GT Neo 4 serisinin  1220p (1.5K) çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2160Hz PWM sunan bir palene sahip olacağını gösteriyor. Buna ek olarak akılı telefon 100W flaş sarj desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

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