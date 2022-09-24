Realme GT Neo 4 serisinden ilk detaylar geldi: Snapdragon'a geçiyor

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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, yeni amiral gemisi GT Neo 4 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen serinin önümüzde ay tanıtılması beklenirken, Realme'den sürpriz bir değişiklik gelebilir. Çin'den gelen yeni sızıntılar Realme GT Neo 4 serisinin işlemci detaylarını gün yüzüne çıkardı.

Snapdragon 8+ Gen 1 ile geliyor

Digital Chat Station tarafından bildirilenlere göre Realme, GT Neo 4 serisinde işlemci değişikliğine giderek Snapdragon 8+ Gen 1 platformuna yönelmeyi planlıyor. Bilindiği üzere Realme GT Neo 3, MediaTek'in orta seviye çözümlerinden MediaTek Dimensity 8100 tarafından destekleniyordu. Ancak görünüşe göre şirket, GT Neo 4 serisi ile üst seviye yarışına dahil olmayı hedefliyor.

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Ayrıca yeni sızıntılar Realme GT Neo 4 serisinin 1220p (1.5K) çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2160Hz PWM sunan bir palene sahip olacağını gösteriyor. Buna ek olarak akılı telefon 100W flaş sarj desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

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Realme GT Neo 4 serisinden ilk detaylar geldi: Snapdragon'a geçiy