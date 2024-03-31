Xiaomi 5.5G'ye hazırlanıyor: Arabalarda uydu iletişimi devrimi

Yeni nesil mobil bağlantı yarışı, Xiaomi'yi 5.5G teknolojisine geçişini hızlandırdı. Digital Chat Station'ın yakın tarihli bir paylaşımına göre Xiaomi, muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti tarafından desteklenen cihazlar için OTA (Over-the-Air) güncellemeleri aracılığıyla 5.5G yükseltmelerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

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Xiaomi 14 Ultra, yapılan testlerde 5132 Mbps'ye kadar hızlara ulaştı

Tam Boyutta Gör 5G-A olarak da bilinen 5.5G, mevcut 5G ağları ile 6G'nin geleceği arasında köprü görevi görmekte. Önceki modele kıyasla saniyede onlarca gigabiti aşan indirme hızlarında on katlık bir artış, daha düşük gecikme, gelişmiş konumlandırma ve daha iyi ağ güvenilirliği gibi önemli iyileştirmeler vaat ediyor.

En yeni Snapdragon 8 Gen 3 ve Dimensity 9300 işlemcilerle donatılmış akıllı telefonların çoğu 5,5G'yi destekleme kapasitesine sahip ve China Mobile, yakın zamanda Xiaomi 14 Ultra'yı da test ederek 5132 Mbps'ye kadar hızlara ulaştı.

Gelecek Arabalarda: Xiaomi'nin yeni patenti arabalarda uydu iletişimine işaret ediyor

Xiaomi, cep telefonlarının ötesinde, gözünü bağlantılı arabaların geleceğine dikmiş gibi görünüyor. Tianyancha tarafından keşfedilen yeni bir patent başvurusu, Xiaomi'nin araçtan uyduya iletişimi sağlamayı hedeflediğini ortaya koymakta. Bu teknoloji, gelişmiş navigasyon ve acil durum müdahale yetenekleri gibi özellikler sunarak, Xiaomi otomobillerindeki uydu iletişiminin kalitesini ve güvenilirliğini potansiyel olarak optimize edebilir.

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