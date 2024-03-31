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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 5.5G'ye hazırlanıyor: Arabalarda uydu iletişimi devrimi

    Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti tarafından desteklenen cihazlar için 5.5G yükseltmelerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca yeni patent, arabalarda uydu iletişimine işaret ediyor.
    Xiaomi 5.5G'ye hazırlanıyor: Arabalarda uydu iletişimi devrimi
    Yeni nesil mobil bağlantı yarışı, Xiaomi'yi 5.5G teknolojisine geçişini hızlandırdı. Digital Chat Station'ın yakın tarihli bir paylaşımına göre Xiaomi, muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti tarafından desteklenen cihazlar için OTA (Over-the-Air) güncellemeleri aracılığıyla 5.5G yükseltmelerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

    Xiaomi 14 Ultra, yapılan testlerde 5132 Mbps'ye kadar hızlara ulaştı

    Xiaomi 5.5G'ye hazırlanıyor: Arabalarda uydu iletişimi devrimi Tam Boyutta Gör
    5G-A olarak da bilinen 5.5G, mevcut 5G ağları ile 6G'nin geleceği arasında köprü görevi görmekte. Önceki modele kıyasla saniyede onlarca gigabiti aşan indirme hızlarında on katlık bir artış, daha düşük gecikme, gelişmiş konumlandırma ve daha iyi ağ güvenilirliği gibi önemli iyileştirmeler vaat ediyor.

    En yeni Snapdragon 8 Gen 3 ve Dimensity 9300 işlemcilerle donatılmış akıllı telefonların çoğu 5,5G'yi destekleme kapasitesine sahip ve China Mobile, yakın zamanda Xiaomi 14 Ultra'yı da test ederek 5132 Mbps'ye kadar hızlara ulaştı.

    Gelecek Arabalarda: Xiaomi'nin yeni patenti arabalarda uydu iletişimine işaret ediyor

    Xiaomi 5.5G'ye hazırlanıyor: Arabalarda uydu iletişimi devrimi
    Xiaomi, cep telefonlarının ötesinde, gözünü bağlantılı arabaların geleceğine dikmiş gibi görünüyor. Tianyancha tarafından keşfedilen yeni bir patent başvurusu, Xiaomi'nin araçtan uyduya iletişimi sağlamayı hedeflediğini ortaya koymakta. Bu teknoloji, gelişmiş navigasyon ve acil durum müdahale yetenekleri gibi özellikler sunarak, Xiaomi otomobillerindeki uydu iletişiminin kalitesini ve güvenilirliğini potansiyel olarak optimize edebilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 6 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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