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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    realme GT Neo tanıtıldı: İlk kez Dimensity 1200 yongası

    realme GT Neo ilk kez Dimensity 1200 yonga setini kullanırken sıvı soğutma, 64MP ana kamera, Super AMOLED ekran, 120Hz tazeleme hızı gibi özellikler sunuyor.
    31 Mart 2021, 19:00 (1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    realme GT Neo tanıtıldı: İlk kez Dimensity 1200 yongası
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    Geçtiğimiz aylarda realme markasının oyuncuları hedefleyen GT 5G akıllı telefonu bu kez biraz daha düşük maliyetli olarak karşımıza çıkıyor. realme GT Neo modeli Dimensity 1200 yongası ile gelen ilk telefon oldu.

    realme GT Neo özellikleri ve fiyatı

    realme GT Neo dış tasarım itibariyle realme GT 5G modeline benziyor ancak polikarbonat alaşım maliyeti biraz daha düşük tutuyor. 6.43 inçlik Super AMOLED ekranda 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan telefon 120Hz tazeleme hızı ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Ekran-kasa oranı yüzde 91.7 seviyesinde iken parmak izi okuyucu da ekana entegre.

    Ayrıca Bkz. "Huawei MateView ortaya çıktı: İnce çerçeveler ve yerleşik kablosuz şarj standı"

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    6nm sürecinde 3GHz hızında çalışan 1 adet Cortex-A78 çekirdeği, 3 adet orta yük Cortex-A78 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Dimensity 1200 yonga seti ilk kez bu cihazda kullanılıyor.

    Gelişmiş yapay zeka ve grafik birimi yanında oyun performansına yönelik optimizasyonlar yer alıyor. LPDDR5 ve UFS 3.1 teknolojileri de akıcılığa katkı sağlıyor. Çift grafit katman ve büyük buhar odasından oluşan sıvı soğutma sistemi ise performanstan ödün vermemenizi amaçlıyor.

    realme GT Neo tanıtıldı: İlk kez Dimensity 1200 yongası
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    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde Sony IMX682 ana sensör, 8MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Çift SIM 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, Dolby Sound, Hi-Res ses gibi özelliklere sahip olan realme GT Neo için fiyatlar şu şekilde:

    realme GT Neo 6GB + 128GB – 274$

    realme GT Neo 8GB + 128GB – 305$

    realme GT Neo 12GB + 256GB – 366$



    https://www.gizmochina.com/2021/03/31/realme-gt-neo-china-launch-price-specs-features/
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    cocainbar 3 saat önce

    Insaatcilar almasin. Betona surte surte ebesinin agzina doner metre :D

    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    S sendomi (metin alkan) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Arkadas valla bıkkınlık geldi milletin rahat rahat aldıgı telefonları biz almak için kılı kırk karıyoruz su telefon nedir ki üst seviye telefonlar olmuş 10000tl
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    S sendomi (metin alkan) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Arkadas valla bıkkınlık geldi milletin rahat rahat aldıgı telefonları biz almak için kılı kırk karıyoruz su telefon nedir ki üst seviye telefonlar olmuş 10000tl
    Yanıtla
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    mck94 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ulkemizde muhtemelen fiyatlar soyle olur.



    realme GT Neo 6GB + 128GB – 4.125₺



    realme GT Neo 8GB + 128GB – 4.500₺



    realme GT Neo 12GB + 256GB – 5.500₺
    1 Yanıt Yanıtla
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    D dreamblue35 (yunus aydemir) 4 dk. ( Mesaj Silindi ) mck94
    hocam aşırı iyimser yaklaşıyorsunuz...
    100 dolarlık telefon 200 dolar,
    200 dolarlık telefon 400 dolar,
    400 dolarlık telefon da 800 dolar veya daha fazla bir fiyattan satılıyor bu ülkede!

    eğer sizin iyimser tahmininiz gibi bir fiyattan o telefonlar gelmezse size şu telefonu öneririm
    https://www.epey.com/akilli-telefonlar/samsung-galaxy-s10-plus.html

    her işinizi çok rahat görecektir
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemize 3700-4000 aralığında gelirse satış yapar
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