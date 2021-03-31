realme GT Neo tanıtıldı: İlk kez Dimensity 1200 yongası

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Geçtiğimiz aylarda realme markasının oyuncuları hedefleyen GT 5G akıllı telefonu bu kez biraz daha düşük maliyetli olarak karşımıza çıkıyor. realme GT Neo modeli Dimensity 1200 yongası ile gelen ilk telefon oldu.

realme GT Neo özellikleri ve fiyatı

realme GT Neo dış tasarım itibariyle realme GT 5G modeline benziyor ancak polikarbonat alaşım maliyeti biraz daha düşük tutuyor. 6.43 inçlik Super AMOLED ekranda 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan telefon 120Hz tazeleme hızı ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Ekran-kasa oranı yüzde 91.7 seviyesinde iken parmak izi okuyucu da ekana entegre.

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realme GT Neo tanıtım tarihi belli oldu

6nm sürecinde 3GHz hızında çalışan 1 adet Cortex-A78 çekirdeği, 3 adet orta yük Cortex-A78 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Dimensity 1200 yonga seti ilk kez bu cihazda kullanılıyor.

Gelişmiş yapay zeka ve grafik birimi yanında oyun performansına yönelik optimizasyonlar yer alıyor. LPDDR5 ve UFS 3.1 teknolojileri de akıcılığa katkı sağlıyor. Çift grafit katman ve büyük buhar odasından oluşan sıvı soğutma sistemi ise performanstan ödün vermemenizi amaçlıyor.

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Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde Sony IMX682 ana sensör, 8MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Çift SIM 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, Dolby Sound, Hi-Res ses gibi özelliklere sahip olan realme GT Neo için fiyatlar şu şekilde:

realme GT Neo 6GB + 128GB – 274$

realme GT Neo 8GB + 128GB – 305$

realme GT Neo 12GB + 256GB – 366$

https://www.gizmochina.com/2021/03/31/realme-gt-neo-china-launch-price-specs-features/

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