Realme GT serisinin üst modeli, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile gelecek

Tam Boyutta Gör Realme GT Neo 6 ve GT Neo 6 Pro’nun yakında tanıtılması bekleniyor. Şirketin ayrıca amiral gemisi model çıkaracağı söyleniyor. İşte Realme’nin yeni telefonları hakkında tüm bilinenler:

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Realme GT Neo 6 serisinden sonra tanıtılacak

Realme’nin üst seviye telefonun periskop zoom kameraya sahip olacağı ve Qualcomm’un Ekim ayında tanıtması beklenen yeni işlemci Snapdragon 8 Gen 3 ile geleceği söyleniyor. Realme GT Neo 6 serisinden sonra tanıtılması beklenen telefon hakkında tüm bilinenler bunlar ve şirket tarafından resmî bir duyuru yapılmadı.

Öte yandan yakında Çin’de tanıtılacak yeni modellerden Realme GT Neo 6 Pro, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle gelecek. Düz modelde MediaTek’in Dimensity 9200 Plus işlemcisi olacak. Pro modelde 240w hızlı şarjı destekleyen 4600 mAh batarya olacak. 150w şarj seçeneğinin de olabileceği söyleniyor. Düz modelde ise 100w şarj hızını destekleyen 5000 mAh batarya olacak.

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Realme GT serisinin üst modeli, Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek