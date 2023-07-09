Realme GT serisinin üst modeli, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile gelecek

Realme GT Neo 6 serisinden sonra tanıtılacak
Realme’nin üst seviye telefonun periskop zoom kameraya sahip olacağı ve Qualcomm’un Ekim ayında tanıtması beklenen yeni işlemci Snapdragon 8 Gen 3 ile geleceği söyleniyor. Realme GT Neo 6 serisinden sonra tanıtılması beklenen telefon hakkında tüm bilinenler bunlar ve şirket tarafından resmî bir duyuru yapılmadı.
Öte yandan yakında Çin’de tanıtılacak yeni modellerden Realme GT Neo 6 Pro, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle gelecek. Düz modelde MediaTek’in Dimensity 9200 Plus işlemcisi olacak. Pro modelde 240w hızlı şarjı destekleyen 4600 mAh batarya olacak. 150w şarj seçeneğinin de olabileceği söyleniyor. Düz modelde ise 100w şarj hızını destekleyen 5000 mAh batarya olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)