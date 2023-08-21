240W hızlı şarjı destekleyecek Realme GT5'in tanıtım tarihi duyuruldu

Tam Boyutta Gör Sızıntılar ve sertifikasyonların ardından Realme, GT5 tanıtım etkinliğinin tarihini resmî olarak paylaştı. 24GB RAM, 1TB depolama, 240w hızlı şarj gibi dikkat çekici özelliklerle gelen Realme GT5, 28 Ağustos’ta tanıtılacak.

24 GB RAM'li Realme GT5 çıkışa hazır: İşte ilk görüntüsü 3 hf. önce eklendi

Realme, 5. yıl dönümünde düzenleyeceği etkinlikte yeni üst seviye telefonu Realme GT5 ve kulak içi kulaklık Realme Buds Air 5’i tanıtacak. GT5 Pro sürümünün bu yılın sonlarına doğru çıkması bekleniyor.

Realme GT5, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olacak. 240w hızlı şarj, 1TB’a kadar depolama alanı onaylanan özellikler arasında. Söylentilere göre, telefon, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızını destekleyen düz AMOLED ekrana sahip olacak. Telefonun en üst modelinde 24GB RAM bulunacak.

Realme CEO’su Sky Li’nin açıklamasına göre, Realme, beş yıl içinde 21 ülkedeki satışlarla dünyanın en iyi 10 akıllı telefon markasından biri haline geldi. Realme, gençler arasında en çok tercih edilen telefon markası olmak istiyor.

Realme GT5 beklenen özellikleri

Ekran : 6.74 inç, 144Hz, 1450 nit, AMOLED

: 6.74 inç, 144Hz, 1450 nit, AMOLED İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 Bellek : 8GB/12GB/16GB/24GB RAM (LPDDR5x)

: 8GB/12GB/16GB/24GB RAM (LPDDR5x) Depolama : 128GB/256GB/512GB/1TB (UFS 4.0)

: 128GB/256GB/512GB/1TB (UFS 4.0) Arka kamera : 50MP Sony IMX890 f/1.8 birincil, 8MP f/2.2 ultra geniş, 2MP makro f/2.4

: 50MP Sony IMX890 f/1.8 birincil, 8MP f/2.2 ultra geniş, 2MP makro f/2.4 Ön kamera : 16MP f/2.4

: 16MP f/2.4 Batarya : 4600mAh, 240W hızlı şarj

: 4600mAh, 240W hızlı şarj Yazılım : Android 13, UI 4.0

: Android 13, UI 4.0 Boyut ve ağırlık: 163.13 x 75.38 x 8.86mm, 205g

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Realme GT5 tanıtım tarihi duyuruldu