240W hızlı şarjı destekleyecek Realme GT5'in tanıtım tarihi duyuruldu

Realme, 5. yıl dönümünde düzenleyeceği etkinlikte yeni üst seviye telefonu Realme GT5 ve kulak içi kulaklık Realme Buds Air 5’i tanıtacak. GT5 Pro sürümünün bu yılın sonlarına doğru çıkması bekleniyor.
Realme GT5, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olacak. 240w hızlı şarj, 1TB’a kadar depolama alanı onaylanan özellikler arasında. Söylentilere göre, telefon, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızını destekleyen düz AMOLED ekrana sahip olacak. Telefonun en üst modelinde 24GB RAM bulunacak.
Realme CEO’su Sky Li’nin açıklamasına göre, Realme, beş yıl içinde 21 ülkedeki satışlarla dünyanın en iyi 10 akıllı telefon markasından biri haline geldi. Realme, gençler arasında en çok tercih edilen telefon markası olmak istiyor.
Realme GT5 beklenen özellikleri
- Ekran: 6.74 inç, 144Hz, 1450 nit, AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- Bellek: 8GB/12GB/16GB/24GB RAM (LPDDR5x)
- Depolama: 128GB/256GB/512GB/1TB (UFS 4.0)
- Arka kamera: 50MP Sony IMX890 f/1.8 birincil, 8MP f/2.2 ultra geniş, 2MP makro f/2.4
- Ön kamera: 16MP f/2.4
- Batarya: 4600mAh, 240W hızlı şarj
- Yazılım: Android 13, UI 4.0
- Boyut ve ağırlık: 163.13 x 75.38 x 8.86mm, 205g
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.