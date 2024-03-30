Realme GT6, FCC sertifikası aldı: İşte beklenen özellikler

İşte Realme GT6'nın beklenen özellikleri:
FCC veritabanı, Realme GT6'nın 5G destekli çift SIM kart yuvasıyla donatacağını ortaya çıkardı. n5, n7, n38, n41 ve n66 SA bantlarını destekleyecek şekilde piyasaya çıkacak cihazın diğer bağlantı seçenekleri arasında ise çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, SBAS ve NFC yer alacak.
Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 arayüzü ile kutudan çıkacak cihaz, 162×75,1×8,6 mm boyutlarında ve batarya ile birlikte 199 gram ağırlığında olacak. Batarya tarafında ise cihaz, 5.500mAh batarya ile donatacak ve 7,82 V nominal voltaj ve 9 V limit şarj voltajıyla SUPERVOOC hızlı şarj teknolojisini de destekleyecek.
Son olarak önceki sızıntılara göre Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 SoC'den güç alması beklenen GT 6, 16 GB'a kadar RAM ile eşleşecek ve Camera FV 5 listesine göre arka kamera kurulumunda 50MP birincil kameraya sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...