Realme GT6, FCC sertifikası aldı: İşte beklenen özellikler

Realme, şimdilerde yeni akıllı cihazı Realme GT6'yı küresel pazarlarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise bu cihaz, FCC veritabanında RMX3851 model numarasıyla listelendi ve liste sayesinde cihazın bazı özellikleri ortaya çıktı.

İşte Realme GT6'nın beklenen özellikleri:

FCC veritabanı, Realme GT6'nın 5G destekli çift SIM kart yuvasıyla donatacağını ortaya çıkardı. n5, n7, n38, n41 ve n66 SA bantlarını destekleyecek şekilde piyasaya çıkacak cihazın diğer bağlantı seçenekleri arasında ise çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, SBAS ve NFC yer alacak.

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Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 arayüzü ile kutudan çıkacak cihaz, 162×75,1×8,6 mm boyutlarında ve batarya ile birlikte 199 gram ağırlığında olacak. Batarya tarafında ise cihaz, 5.500mAh batarya ile donatacak ve 7,82 V nominal voltaj ve 9 V limit şarj voltajıyla SUPERVOOC hızlı şarj teknolojisini de destekleyecek.

Son olarak önceki sızıntılara göre Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 SoC'den güç alması beklenen GT 6, 16 GB'a kadar RAM ile eşleşecek ve Camera FV 5 listesine göre arka kamera kurulumunda 50MP birincil kameraya sahip olacak.

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