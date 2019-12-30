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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme, hızlı şarj teknolojilerinin ismini tescil ettirdi: DART ve SUPERDART

    Oppo'dan ayrılarak yoluna ayrı olarak devam eden akıllı telefon üreticisi Realme, hızlı şarj teknolojileri için kullanacağı DART ve SUPERDART isimlerini tescil ettirdi.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Realme, hızlı şarj teknolojilerinin ismini tescil ettirdi: DART ve SUPERDART
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    Akıllı telefonları bataryaya zarar vermeden daha hızlı bir şekilde şarj etmek, teknoloji şirketlerinin günümüzde karşılaştığı en büyük zorluklardan biri diyebiliriz. Şimdilik Oppo'nun liderlik ettiği bu yarış gittikçe kızışmaya başlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Mate Xs katlanabilir telefon, 65W hızlı şarj desteğiyle geliyor"

    SUPERDART, 100W hızlı şarj teknolojisi olabilir

    Şu anda Oppo SuperVOOC 2.0 Hızlı Şarj teknolojisi, 4000 mAh pili yaklaşık 30 dakika içinde şarj edebiliyor ve Oppo Reno Ace, bu teknolojiye sahip bir akıllı telefon. Bir zamanlar aynı çatı altında olan Oppo ve Realme'nin ayrılması ise şirketlerin teknolojilerini de ayrıması anlamına geliyor ve Realme geç de olsa hızlı şarj teknolojisi için yeni isim başvurusunda bulundu.

    Realme, hızlı şarj teknolojilerinin ismini tescil ettirdi: DART ve SUPERDART
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    Realme şimdiye kadar ürettiği cihazlarda hızlı şarj teknolojisi olarak VOOC kullanıyordu. Şirket artık Oppo'ya ait olan bu teknolojiyi kullanmayacak. Zira Realme'nin hızlı şarj teknolojileri bundan böyle DART ve SUPERDART olarak isimlendirilecek. Logolardan anladığımız kadarıyla bu iki teknoloji de hızlı şarj ile ilgili olacak. SUPERDART olarak adlandırılan hızlı şarj teknolojisinin 100W olacağı söyleniyor ancak şimdilik net bir bilginin olmadığını da belirtelim. Realme'nin şu anda en hızlı şarj olan akıllı telefon modeli Realme X2 Pro. 50W hızlı şarj desteği olan cihaz SUPERVOOC teknolojisine sahip ve 35 dakika içinde tamamen şarj olabiliyor.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/29/realme-trademarks-dart-and-superdart-as-names-for-its-fast-charge-technology/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 36 dk.
    Dart Googleun gelistirdigi bir yazilim dili degil mi? bunu ne curetle tescil edebilir?
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