Realme katlanabilir telefonlar geliyor

Tam Boyutta Gör Segmentinde uygun sayılabilecek bir fiyat etiketi ile katlanabilir telefon piyasasına giren Tecno’nun ardından realme markası da hazırlıklara başladı. Firma iki farklı tasarım üzerinde çalışıyor.

Realme katlanabilir telefonlar

Samsung’un açık ara lider olduğu katlanabilir telefon pazarında Huawei, Honor gibi markalar da yer alıyor ancak fiyatlar neredeyse 2000$’a kadar çıkıyor. Tecno ise 1000$ altı fiyatlarla sektörde farklılık oluşturabileceğini gösterdi. Ardından Oppo da nispeten düşük fiyatlarla telefonlarını piyasaya sürdü. Şimdi de realme benzer bir yol izleyecek.

Realme GT Neo 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 hf. önce eklendi

Realme patronu tarafından paylaşılan bir gönderi firmanın dikine katlanabilir ve enine katlanabilir olmak üzere iki tasarım üzerinde çalıştığını gösteriyor. realmeFlip ve realmeFold olarak isimlendirilen telefonlardan hangisinin önce piyasaya çıkacağı ise takipçilere sorulmuş.

Geçtiğimiz yıl firma uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Henüz teknik detaylar belli değil ancak piyasadaki tasarımlara rakip olacağı kesin. Yıl içerisinde firma daha fazla detay paylaşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.