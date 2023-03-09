Realme katlanabilir telefonlar geliyor

Realme katlanabilir telefonlar
Samsung’un açık ara lider olduğu katlanabilir telefon pazarında Huawei, Honor gibi markalar da yer alıyor ancak fiyatlar neredeyse 2000$’a kadar çıkıyor. Tecno ise 1000$ altı fiyatlarla sektörde farklılık oluşturabileceğini gösterdi. Ardından Oppo da nispeten düşük fiyatlarla telefonlarını piyasaya sürdü. Şimdi de realme benzer bir yol izleyecek.
Realme patronu tarafından paylaşılan bir gönderi firmanın dikine katlanabilir ve enine katlanabilir olmak üzere iki tasarım üzerinde çalıştığını gösteriyor. realmeFlip ve realmeFold olarak isimlendirilen telefonlardan hangisinin önce piyasaya çıkacağı ise takipçilere sorulmuş.
Geçtiğimiz yıl firma uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Henüz teknik detaylar belli değil ancak piyasadaki tasarımlara rakip olacağı kesin. Yıl içerisinde firma daha fazla detay paylaşacak.
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez