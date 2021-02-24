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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme Narzo 30 Pro en uygun 5G telefonlarından birisi oldu

    Hindistan’da sahneye çıkan Realme Narzo 30 Pro en uygun fiyatlı 5G akıllı telefonu olurken Realme Narzo 30A modeli de giriş seviyesinde iddialı olmaya çalışacak.
    24 Şubat 2021, 17:30 (2 gün)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Realme Narzo 30 Pro en uygun 5G telefonlarından birisi oldu
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    Realme’nin özellikle Asya bölgesinde beğenilen akıllı telefon serisi Narzo yeniden karşımızda. Realme Narzo 30 Pro en uygun 5G telefonlarından birisi durumunda. Yeni seri Hindistan’da tanıtıldı.

    Realme Narzo 30 Pro 5G özellikleri ve fiyatı

    Realme Narzo 30 Pro 5G modelinde 6.5 inçlik 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde ekran yer alıyor. IPS ekran; nokta çentik sayesinde agresif bir görünüme kavuşmuş. Parmak izi okuyucu yan tarafa entegre edilmiş.

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    2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Dimensity 800U yonga setinin güç verdiği telefonda 6GB/8GB LPDDR4x RAM bellek ve 64GB/128GB depolama kapasitesine yer veriliyor.

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    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. 5000mAh kapasiteli batarya 30W hızlı şarj ile desteklenmiş.

    WiFi 5, Bluetooth 5.1, çift SIM 5G desteği gibi özellikleri olan Realme Narzo 30 Pro 5G için fiyatlar şu şekilde:

    6 GB RAM + 64 GB – 235$

    8 GB RAM + 128 GB – 276$

    Realme Narzo 30 Pro en uygun 5G telefonlarından birisi oldu
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    Realme Narzo 30A özellikleri ve fiyatı

    Realme Narzo 30A daha giriş seviyesine yönelik alternatif arayanlara hitap ediyor. 6.6 inçlik IPS LCD ekranda 720 x 1600 piksele yer verilmiş. Su damlası çentik ile ekran kenarları incelirken parmak izi okuyucu bu kez arka kısımda.

    Helio G85 yonga setinden gücünü alan telefonda 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama yer alıyor. 6000mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile destekleniyor. Ayrıca tersine şarj özelliği de var.

    Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde kamera olan telefonun fiyatı 124$-138$ olarak belirlenmiş. Modeller belirli indirim kampanyaları ile satışa sunulacak.



    https://www.gizmochina.com/2021/02/24/realme-narzo-30-pro-5g-launched-as-indias-most-affordable-5g-phone-narzo-30a-tags-along/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    M Matt_Murdock (Murat Alper) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Mediatekli ÇÖPLER
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