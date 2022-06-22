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    Realme Narzo 50i Prime yine 100 dolar

    Realme Narzo 50i Prime akıllı telefon modeli 100$ fiyat seviyesinde nispeten güçlü yonga seti, çift nano SIM, microSD yuvası, verimlilik odaklı kullanıcı ara yüzü gibi detaylarla geliyor. 
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    Realme Narzo 50i Prime

    Akıllı telefon üreticilerinin bir modelin farklı bellek seçeneklerini yeni bir isimlendirme ile piyasaya sürdüğüne sıkça şahit oluyoruz. Realme Narzo 50i Prime akıllı telefon modeli de tanıdık bir modeli temel alıyor.

    Realme Narzo 50i Prime özellikleri ve fiyatı

    • 6.5 inçlik HD+ ekran
    • 12nm Unisoc T612 (2xCortex-A75,6xCortex-A55)
    • 3GB/4GB RAM
    • 32GB/64GB depolama
    • 8MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 5000mAh batarya
    • 10W hızlı şarj
    • 100$/110$

    Realme Narzo 50i Prime akıllı telefon modeli Realme C30 temelinde hazırlanmış. Dış tasarımda bir miktar değişiklik yapılırken 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi sadece bu modelde yer alıyor.

    Yine arka kamerada yapay zekâ desteği, 1TB kapasiteye kadar hafıza kartı desteği, nispeten çerçevesiz tasarım, çift nano SIM desteği, kaynakları daha az kullanan Realme Go Edition ara yüzü, 8.5mm kalınlık değerini saymak mümkün. Realme Narzo 50i Prime modeli Aliexpress üzerinden satılacak.

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