Realme, uygun fiyatlı yeni telefonlarını tanıttı: Realme P1 serisi neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Realme P1 5G ve Realme P1 Pro 5G, 15 Nisan’da Hindistan’da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Yeni Realme P1 serisi, güçlü uygun fiyatlı telefon arayan Y kuşağını hedefliyor. Yeni Realme telefonlar, 120Hz AMOLED ekran, 50MP Sony LYT600 kamera, 45w hızlı şarj, 256GB UFS 3.1 depolama, Android 14 işletim sistemle geliyor.

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Realme P1 serisi, ultra ince gövdeyi hafiflikle birleştiren dikkat çekici bir tasarım sunuyor. Realme P1 yalnızca 7.91mm kalınlığında ve 188 gr ağırlığında; P1 Pro ise 8.35mm kalınlığında 186 gr ağırlığında. Telefonlar güneş ışığında parlayan bir tasarıma sahip. Koruma olarak, düz model IP54 sertifikasına sahipken, Pro model daha fazla dayanıklılık sağlayan IP65 sertifikasına sahip. Düz model, 6.67 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2000 nit parlaklık sunan düz AMOLED ekrana sahip. Pro modelin kavisli ekranı 120Hz, Full HD+ çözünürlük sunuyor ancak 950 nit parlaklık sağlıyor. Seri, Realme’nin Rainwater Smart Touch özelliğini (yağmurlu havada kullanımı kolaylaştıran bir teknoloji) destekliyor.

Realme P1 modelinde MediaTek’in Dimensity 7050 işlemcisi bulunurken, Realme P1 Pro’da Qualcomm’un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi bulunuyor. Düz model 6GB+128GB, Pro model 8GB+128GB ile başlıyor. Her iki telefonda da 45w kablolu hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. P1’de buhar odası ısı dağıtma sistemi, P1 Pro’da 3D VC soğutma sistemi donanımı bulunuyor.

Kamera tarafında, Realme P1, 50MP Samsung JN1 kamera ve 2MP B&W sensöründen oluşan çift arka kamera kurulumu ve 16MP ön kameraya sahip. Realme P1 Pro’da 50MP Sony LYT-600 kamera ve 8MP ultra geniş açılı kameradan oluşan iki arka kamera ve 16MP selfie kamerası bulunuyor.

Realme’nin yeni P1 serisi, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile geliyor. Ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olan telefonlarda 3.5mm kulaklık girişi bulunurken, WiFi 6 ve Bluetooth 5.2 bağlantısı destekleniyor.

Realme P1 fiyatı ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Realme P1, 192 dolar başlangıç fiyatıyla 22 Nisan’da satışta. Realme P1 Pro ise 264 dolardan başlayan fiyatla 30 Nisan’da satışa çıkacak. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

Realme P1

6GB + 128GB : 192 dolar

: 192 dolar 8GB + 256GB: 228 dolar

Realme P1 Pro

8GB + 128GB : 264 dolar

: 264 dolar 8GB + 256GB: 275 dolar

Realme P1 5G özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.67 inç, 2400x1080, 120Hz, 2000 nit, düz AMOLED

: 6.67 inç, 2400x1080, 120Hz, 2000 nit, düz AMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 7050

: MediaTek Dimensity 7050 Bellek ve depolama : 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM

: 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM Arka kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik)

: 50MP f/1.8 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik) Ön kamera : 16MP f/2.5

: 16MP f/2.5 Batarya : 5000 mAh, 45w SuperVOOC hızlı şarj

: 5000 mAh, 45w SuperVOOC hızlı şarj Yazılım : Android 14, Realme UI 5.0

: Android 14, Realme UI 5.0 Boyut ve ağırlık: 163 x 75.5 x 8mm, 188 g

Realme P1 Pro 5G özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.7 inç, 2412x1080, 120Hz, 950 nit, kavisli AMOLED

: 6.7 inç, 2412x1080, 120Hz, 950 nit, kavisli AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Bellek ve depolama : 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM

: 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM Arka kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 16MP f/2.4

: 16MP f/2.4 Batarya : 5000 mAh, 45w SuperVOOC hızlı şarj

: 5000 mAh, 45w SuperVOOC hızlı şarj Yazılım : Android 14, Realme UI 5.0

: Android 14, Realme UI 5.0 Boyut ve ağırlık: 161.5 x 74 x 8.4mm, 186 g

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Realme P1 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı