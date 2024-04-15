Realme, uygun fiyatlı yeni telefonlarını tanıttı: Realme P1 serisi neler sunuyor?

- Realme P1 fiyatı ve çıkış tarihi
- Realme P1
- Realme P1 Pro
- Realme P1 5G özellikleri
- Realme P1 Pro 5G özellikleri
- Yorumlar
Realme P1 serisi, ultra ince gövdeyi hafiflikle birleştiren dikkat çekici bir tasarım sunuyor. Realme P1 yalnızca 7.91mm kalınlığında ve 188 gr ağırlığında; P1 Pro ise 8.35mm kalınlığında 186 gr ağırlığında. Telefonlar güneş ışığında parlayan bir tasarıma sahip. Koruma olarak, düz model IP54 sertifikasına sahipken, Pro model daha fazla dayanıklılık sağlayan IP65 sertifikasına sahip. Düz model, 6.67 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2000 nit parlaklık sunan düz AMOLED ekrana sahip. Pro modelin kavisli ekranı 120Hz, Full HD+ çözünürlük sunuyor ancak 950 nit parlaklık sağlıyor. Seri, Realme’nin Rainwater Smart Touch özelliğini (yağmurlu havada kullanımı kolaylaştıran bir teknoloji) destekliyor.
Realme P1 modelinde MediaTek’in Dimensity 7050 işlemcisi bulunurken, Realme P1 Pro’da Qualcomm’un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi bulunuyor. Düz model 6GB+128GB, Pro model 8GB+128GB ile başlıyor. Her iki telefonda da 45w kablolu hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. P1’de buhar odası ısı dağıtma sistemi, P1 Pro’da 3D VC soğutma sistemi donanımı bulunuyor.
Kamera tarafında, Realme P1, 50MP Samsung JN1 kamera ve 2MP B&W sensöründen oluşan çift arka kamera kurulumu ve 16MP ön kameraya sahip. Realme P1 Pro’da 50MP Sony LYT-600 kamera ve 8MP ultra geniş açılı kameradan oluşan iki arka kamera ve 16MP selfie kamerası bulunuyor.
Realme’nin yeni P1 serisi, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile geliyor. Ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olan telefonlarda 3.5mm kulaklık girişi bulunurken, WiFi 6 ve Bluetooth 5.2 bağlantısı destekleniyor.
Realme P1 fiyatı ve çıkış tarihi
Realme P1
- 6GB + 128GB: 192 dolar
- 8GB + 256GB: 228 dolar
Realme P1 Pro
- 8GB + 128GB: 264 dolar
- 8GB + 256GB: 275 dolar
Realme P1 5G özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, 2400x1080, 120Hz, 2000 nit, düz AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
- Bellek ve depolama: 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik)
- Ön kamera: 16MP f/2.5
- Batarya: 5000 mAh, 45w SuperVOOC hızlı şarj
- Yazılım: Android 14, Realme UI 5.0
- Boyut ve ağırlık: 163 x 75.5 x 8mm, 188 g
Realme P1 Pro 5G özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 2412x1080, 120Hz, 950 nit, kavisli AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
- Bellek ve depolama: 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 16MP f/2.4
- Batarya: 5000 mAh, 45w SuperVOOC hızlı şarj
- Yazılım: Android 14, Realme UI 5.0
- Boyut ve ağırlık: 161.5 x 74 x 8.4mm, 186 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)