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    Realme, uygun fiyatlı yeni telefonlarını tanıttı: Realme P1 serisi neler sunuyor?

    Realme, yakın zamanda bütçe dostu akıllı telefon modelleri arasına Realme P1 serisini kattı. Realme P1 ve P1 Pro, uygun fiyat etiketine sahip olmasına rağmen güzel özellikler taşıyor.
    realme r1 serisi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Realme P1 5G ve Realme P1 Pro 5G, 15 Nisan’da Hindistan’da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Yeni Realme P1 serisi, güçlü uygun fiyatlı telefon arayan Y kuşağını hedefliyor. Yeni Realme telefonlar, 120Hz AMOLED ekran, 50MP Sony LYT600 kamera, 45w hızlı şarj, 256GB UFS 3.1 depolama, Android 14 işletim sistemle geliyor.

    Realme P1 serisi, ultra ince gövdeyi hafiflikle birleştiren dikkat çekici bir tasarım sunuyor. Realme P1 yalnızca 7.91mm kalınlığında ve 188 gr ağırlığında; P1 Pro ise 8.35mm kalınlığında 186 gr ağırlığında. Telefonlar güneş ışığında parlayan bir tasarıma sahip. Koruma olarak, düz model IP54 sertifikasına sahipken, Pro model daha fazla dayanıklılık sağlayan IP65 sertifikasına sahip. Düz model, 6.67 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2000 nit parlaklık sunan düz AMOLED ekrana sahip. Pro modelin kavisli ekranı 120Hz, Full HD+ çözünürlük sunuyor ancak 950 nit parlaklık sağlıyor. Seri, Realme’nin Rainwater Smart Touch özelliğini (yağmurlu havada kullanımı kolaylaştıran bir teknoloji) destekliyor.

    Realme P1 modelinde MediaTek’in Dimensity 7050 işlemcisi bulunurken, Realme P1 Pro’da Qualcomm’un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi bulunuyor. Düz model 6GB+128GB, Pro model 8GB+128GB ile başlıyor. Her iki telefonda da 45w kablolu hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. P1’de buhar odası ısı dağıtma sistemi, P1 Pro’da 3D VC soğutma sistemi donanımı bulunuyor.

    Kamera tarafında, Realme P1, 50MP Samsung JN1 kamera ve 2MP B&W sensöründen oluşan çift arka kamera kurulumu ve 16MP ön kameraya sahip. Realme P1 Pro’da 50MP Sony LYT-600 kamera ve 8MP ultra geniş açılı kameradan oluşan iki arka kamera ve 16MP selfie kamerası bulunuyor.

    Realme’nin yeni P1 serisi, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile geliyor. Ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olan telefonlarda 3.5mm kulaklık girişi bulunurken, WiFi 6 ve Bluetooth 5.2 bağlantısı destekleniyor.

    Realme P1 fiyatı ve çıkış tarihi

    Realme P1 & P1 Pro fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak Tam Boyutta Gör
    Realme P1, 192 dolar başlangıç fiyatıyla 22 Nisan’da satışta. Realme P1 Pro ise 264 dolardan başlayan fiyatla 30 Nisan’da satışa çıkacak. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

    Realme P1

    • 6GB + 128GB: 192 dolar
    • 8GB + 256GB: 228 dolar

    Realme P1 Pro

    • 8GB + 128GB: 264 dolar
    • 8GB + 256GB: 275 dolar

    Realme P1 5G özellikleri

    Realme P1 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.67 inç, 2400x1080, 120Hz, 2000 nit, düz AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
    • Bellek ve depolama: 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik)
    • Ön kamera: 16MP f/2.5
    • Batarya: 5000 mAh, 45w SuperVOOC hızlı şarj
    • Yazılım: Android 14, Realme UI 5.0
    • Boyut ve ağırlık: 163 x 75.5 x 8mm, 188 g

    Realme P1 Pro 5G özellikleri

    Realme P1 Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.7 inç, 2412x1080, 120Hz, 950 nit, kavisli AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
    • Bellek ve depolama: 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 16MP f/2.4
    • Batarya: 5000 mAh, 45w SuperVOOC hızlı şarj
    • Yazılım: Android 14, Realme UI 5.0
    • Boyut ve ağırlık: 161.5 x 74 x 8.4mm, 186 g
    Kaynakça https://buy.realme.com/in/goods/691 https://buy.realme.com/in/goods/692
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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