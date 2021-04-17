Realme Q3, Dimensity 1100 işlemci ve 120 Hz ekranla gelecek

Haber Editörü
Çinli üretici Realme, Q3 adında yeni bir akıllı telefon duyurmaya hazırlanıyor. Şirket piyasaya süreceği yeni modelin geçtiğimiz Ekim ayında çıkış yapan ve başarılı bir grafik çizen Q2'nin satışlarını geride bırakmasını bekliyor.
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Aktarılan son bilgilere göre Realme Q3, entegre 5G modem içeren sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 1100 yonga setinden güç alacak. Ayrıca cihaz 120 Hz ekran, 50 watt hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh pille gelecek.
Başlangıç fiyatı da belli oldu
Akıllı telefonun çentikli tasarımla karşımıza çıkacağı söyleniyor. Arka panelinde ise dörtlü kamera sistemi görev yapacak. Tüm bunlara ek olarak Realme Q3'ün Çin'deki başlangıç fiyatının 306 dolar olacağı da gelen haberler arasında.
https://www.gsmarena.com/realme_q3_specs_and_price_leak_dimensity_1100_and_120_hz_screen_on_board-news-48678.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.