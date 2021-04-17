Realme Q3, Dimensity 1100 işlemci ve 120 Hz ekranla gelecek

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Çinli üretici Realme, Q3 adında yeni bir akıllı telefon duyurmaya hazırlanıyor. Şirket piyasaya süreceği yeni modelin geçtiğimiz Ekim ayında çıkış yapan ve başarılı bir grafik çizen Q2'nin satışlarını geride bırakmasını bekliyor.

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Aktarılan son bilgilere göre Realme Q3, entegre 5G modem içeren sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 1100 yonga setinden güç alacak. Ayrıca cihaz 120 Hz ekran, 50 watt hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh pille gelecek.

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Başlangıç fiyatı da belli oldu

Akıllı telefonun çentikli tasarımla karşımıza çıkacağı söyleniyor. Arka panelinde ise dörtlü kamera sistemi görev yapacak. Tüm bunlara ek olarak Realme Q3'ün Çin'deki başlangıç fiyatının 306 dolar olacağı da gelen haberler arasında.

https://www.gsmarena.com/realme_q3_specs_and_price_leak_dimensity_1100_and_120_hz_screen_on_board-news-48678.php

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