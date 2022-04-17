Tam Boyutta Gör

Realme 20 Nisan'da Realme Q5 serisi ile karşımıza çıkacak gibi duruyor. Sızıntılar dün Realme Q5'i gözler önüne sürerken, bugün serinin güçlü modelini karşımıza çıkarıyor. Gelin Realme Q5 Pro'nun tasarımına ve detaylarına bakalım.

Snapdragon 695'li Realme Q5 TENAA'da göründü 20 sa. önce eklendi

Realme Q5 Pro 6,62 inç 120Hz ekranla geliyor

20 Nisan'da piyasaya sürülecek olan Realme Q5 Pro artık son haliyle karşımızda diyebiliriz. Baktığımız zaman sarı renk seçeneği ile gayet ilgi çekici duran Realme Q5 Pro, arka tarafında dama tahtası deseni taşıyor. Kasanın altına doğru bir "REALME" yazısına yer veren cihaz, üst kısımda simsiyah dikdörtgen bir kamera grubu taşıyor.

Tam Boyutta Gör

Tasarımı kısmını atlayıp özelliklere geçtiğimizde ise bizleri ilk olarak cihazın Snapdragon 870 işlemcisi karşılıyor. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 870'den güç alması beklenilen cihazın, 12GB'a kadar RAM bellek seçeneği sunacağı belli. Ayrıca depolama tarafında da tıpkı Realme Q5 gibi 256GB'a kadar versiyonların bulunacağı biliniyor.

Ön tarafında 6,62 inç büyüklüğünde Full HD+ OLED ekran taşıyacak olan cihaz, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak. Ekranın altında bir parmak izi sensörü taşıyacak olan cihaz, ekranın üst kısmında 16MP'lik selfie kamerasına yer verecek. Arka tarafta ise 50MP'lik bir ana kamera, 8MP'lik bir ultra geniş açılı sensör ve 2MP'lik makro kamera bulunacak. Son olarak Android 12 tabanlı Realme UI işletim sistemi ile çalışacak olan Realme Q5 Pro, elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik pilinden alırken, bu pil için 80W hızlı şarj desteği sunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Realme Q5 Pro tasarımı ve bazı özellikleriyle ortaya çıktı