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    Realme Q5 Pro tasarımı ve bazı özellikleriyle ortaya çıktı

    Realme Q5 serisinin güçlü versiyonu Realme Q5 Pro, bugün tasarımı ve bazı özellikleri ile kendini gösterdi. İşte Snapdragon 870'li Realme Q5 Pro'nun bilinen detayları.
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    Realme Q5 Pro tasarımı ve bazı özellikleriyle ortaya çıktı
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    Realme 20 Nisan'da Realme Q5 serisi ile karşımıza çıkacak gibi duruyor. Sızıntılar dün Realme Q5'i gözler önüne sürerken, bugün serinin güçlü modelini karşımıza çıkarıyor. Gelin Realme Q5 Pro'nun tasarımına ve detaylarına bakalım.

    Realme Q5 Pro 6,62 inç 120Hz ekranla geliyor

    20 Nisan'da piyasaya sürülecek olan Realme Q5 Pro artık son haliyle karşımızda diyebiliriz. Baktığımız zaman sarı renk seçeneği ile gayet ilgi çekici duran Realme Q5 Pro, arka tarafında dama tahtası deseni taşıyor. Kasanın altına doğru bir "REALME" yazısına yer veren cihaz, üst kısımda simsiyah dikdörtgen bir kamera grubu taşıyor.

    Tasarımı kısmını atlayıp özelliklere geçtiğimizde ise bizleri ilk olarak cihazın Snapdragon 870 işlemcisi karşılıyor. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 870'den güç alması beklenilen cihazın, 12GB'a kadar RAM bellek seçeneği sunacağı belli. Ayrıca depolama tarafında da tıpkı Realme Q5 gibi 256GB'a kadar versiyonların bulunacağı biliniyor.

    Ön tarafında 6,62 inç büyüklüğünde Full HD+ OLED ekran taşıyacak olan cihaz, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak. Ekranın altında bir parmak izi sensörü taşıyacak olan cihaz, ekranın üst kısmında 16MP'lik selfie kamerasına yer verecek. Arka tarafta ise 50MP'lik bir ana kamera, 8MP'lik bir ultra geniş açılı sensör ve 2MP'lik makro kamera bulunacak. Son olarak Android 12 tabanlı Realme UI işletim sistemi ile çalışacak olan Realme Q5 Pro, elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik pilinden alırken, bu pil için 80W hızlı şarj desteği sunacak.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 1 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 3 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 3 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 3 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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