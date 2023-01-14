Realme V30 geliyor: TENAA'da göründü

Sertifikasyon kurumunun kayıtlarına bakılırsa yeni model 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alacak. Aynı zamanda 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 20:9 en boy oranı sunan 6.51 inçlik bir ekranla karşımıza çıkacak.
Ne zaman tanıtılacak?
Realme V30'un 4/6/8 GB RAM ve 64/128/256 GB dahili depolama seçenekleriyle geleceği bildiriliyor. Ön tarafında 5 megapiksel selfie kamerası, arka panelinde ise 13 megapiksel ana sensör içeren çift kamera sistemi görev yapacak.
Akıllı telefon için 5.000 mAh bataryaya ve yan tarafa konumlandırılmış parmak izi tarayıcısından da bahsediliyor. Fiyat etiketi konusunda ise henüz bir bilgi yok. Realme V30'un Çin Yeni Yılından kısa bir süre önce tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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