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    Realme V30 geliyor: TENAA'da göründü

    Realme markası çok yakında V serisi akıllı telefon ailesini yeni bir modelle genişletecek. Realme V30, Çinli sertifikasyon kuruluşu TENAA tarafından listelendi.
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    Realme V30 geliyor: TENAA'da göründü Tam Boyutta Gör
    Realme yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Uygun fiyat odaklı V serisine katılacak cihaz TENAA veritabanında RMX3618 ve RMX3619 model numaraları ile listelendi. Çinli kaynaklara göre akıllı telefon Realme V30 adı altında sunulacak.

    Sertifikasyon kurumunun kayıtlarına bakılırsa yeni model 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alacak. Aynı zamanda 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 20:9 en boy oranı sunan 6.51 inçlik bir ekranla karşımıza çıkacak.

    Realme V30 geliyor: TENAA'da göründü Tam Boyutta Gör

    Ne zaman tanıtılacak?

    Realme V30'un 4/6/8 GB RAM ve 64/128/256 GB dahili depolama seçenekleriyle geleceği bildiriliyor. Ön tarafında 5 megapiksel selfie kamerası, arka panelinde ise 13 megapiksel ana sensör içeren çift kamera sistemi görev yapacak.

    Akıllı telefon için 5.000 mAh bataryaya ve yan tarafa konumlandırılmış parmak izi tarayıcısından da bahsediliyor. Fiyat etiketi konusunda ise henüz bir bilgi yok. Realme V30'un Çin Yeni Yılından kısa bir süre önce tanıtılması bekleniyor.

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