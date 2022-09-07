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    Realme Watch 3 Pro tanıtıldı: AMOLED ekran, yerleşik GPS ve Bluetooth üzerinden arama

    Realme geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Watch 2 Pro'nun halefi olan Watch 3 Pro akıllı saatini tanıttı. Yeni model AMOLED ekran ve daha uzun pil ömrü gibi önemli değişiklikler içeriyor.
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    Realme Watch 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Realme markası bir süredir gündemi meşgul eden yeni akıllı saatini sonunda tanıttı. Watch 3 Pro adı altında pazara giriş yapan model 2021 yılında piyasaya sürülen Watch 2 Pro'nun yerini alıyor.

    Watch 3 Pro, kavisli kenarları olan dikdörtgen bir kasa ile karşımıza çıktı. Cihazda 368 × 448 piksel çözünürlük sunan 1.78 inç boyutunda AMOLED ekran var. Sürekli açık ekran modunda çalışabilen panel 500 nit parlaklık ve 60 Hz yenileme hızı ile öne çıkıyor.

    Realme Watch 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    SpO2 ölçümü ve 10 gün pil ömrü

    Realme Watch 3 Pro, Bluetooth üzerinden arama yapabilme özelliğinin (saatte Bluetooth 5.3 desteği mevcut) yanı sıra navigasyon için yerleşik bir GPS modülü ile geliyor. Kalp atış hızı ve kandaki oksijen doygunluğunu (SpO2) ölçebilen akıllı saat ayrıca uyku takibi, stres ve adet döngüsü izleme gibi fonksiyonlar sunuyor.

    Realme Watch 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Cihaz yürüyüş, koşu, bisiklete binme, eliptik antrenman ve kürek çekme gibi 110'dan fazla spor modu içeriyor. Realme Watch 3 Pro'nun diğer özelliklerini kamera ve müzik kontrolleri, çalar saat, IP68 sertifikası, etkinlik hatırlatıcıları ve kronometre olarak sıralayabiliriz. Akıllı saat 10 güne kadar pil ömrü vadediyor.

    Realme Watch 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Gri ve Siyah renk seçenekleri olan Realme Watch 3 Pro, 9 Eylül'den itibaren 65 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 2 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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