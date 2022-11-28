Realme Watch 3 Pro ve Buds Air 3S için Avrupa fiyatı sızdırıldı

Realme Watch 3 Pro ve Realme Buds Air 3S önümüzdeki ay Avrupa'daki marketlerde yerini alacak. Watch 3 Pro için 2 renk seçeneği olacak: Siyah ve gri. Buds Air 3S ise siyah ve beyaz olmak üzere 2 renk seçeneği eşliğinde karşımıza çıkacak.

Realme Buds Air 3S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. önce eklendi

Realme Watch 3 Pro ve Buds Air 3S ne kadar?

Realme Watch 3 Pro 89.99 avro (1738 TL) karşılığında satın alınabilecek. Realme Buds Air 3S ise 49.99 avroya (965 TL) mal olacak. TL fiyatlarının hesaplanmasında ilgili vergiler dahil değil.

Realme Watch 3'ün 69.99 avro (1352 TL - vergisiz) karşılığında satışa sunulduğu duyurulmuştu. Buds Air 3'ün fiyatı ise 59.99 avroydu (1159 TL - vergisiz).

Tam Boyutta Gör Realme Watch 3 Pro'nun ekran büyüklüğü 1.78 inç (4.52 cm) ve bu ekran AMOLED bir yapıya sahip. Ekran çözünürlüğü 368 x 448 olan bu cihazda 500 nit ekran parlaklığı, 325 PPI ve 60 Hz'e kadar ekran yenileme / ekran tazeleme altyapısı mevcut. Yüzde 68.7'lik ekran - gövde oranıyla dikkat çeken bu akıllı saatin çerçeveleri göze çarpıyor.

AI ENC özelliği sayesinde Bluetooth araması (çağrısı) yapabilen Watch 3 Pro'da GPS, 110'dan fazla spor modu, kapsamlı sağlık takibi ve Cywee Profesyonel Spor Algoritması var.

10 günlük pil ömrü sunan ve 345 mAh'lik batarya kapasitesi ile hizmet veren bu ürün manyetik şarj yuvasıyla şarj edilebiliyor. Bluetooth 5.3'ü kullanan Realme Watch 3 Pro bu teknolojiyi iOS 11 (veya daha üst bir sürüm), Android 5.1 veya Android 5.1'den sonra yayımlanan güncellemelerle eşleştirebiliyor.

Tam Boyutta Gör Realme Buds Air 3S isimli kulaklıkta silikon bir yapı ve yarı kulak içi tasarım mevcut. Dolby Atmos desteğini bünyesinde barındıran bu üründe 11 mm'lik üçlü bir titanyum silikon altyapısı var. Ayrıca kullanıcıları 4 adet EQ (frekans) ayar modu da karşılıyor.

4 mikrofonlu bir dizayna ev sahipliği yapan Buds Air 3S için bir gürültü azaltma özelliği geliştirildi. Bu üründe AAC ve SBC sesleri için bir kod çözücü, iki cihazı eşleştirme teknolojisi, dokunmatik kontroller ve 69 ms düşük / az gecikme modu da yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Realme Watch 3 Pro ve Buds Air 3S için Avrupa fiyatı sızdırıldı