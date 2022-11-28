Realme Watch 3 Pro ve Buds Air 3S için Avrupa fiyatı sızdırıldı

Realme Watch 3 Pro ve Buds Air 3S ne kadar?
Realme Watch 3 Pro 89.99 avro (1738 TL) karşılığında satın alınabilecek. Realme Buds Air 3S ise 49.99 avroya (965 TL) mal olacak. TL fiyatlarının hesaplanmasında ilgili vergiler dahil değil.
Realme Watch 3'ün 69.99 avro (1352 TL - vergisiz) karşılığında satışa sunulduğu duyurulmuştu. Buds Air 3'ün fiyatı ise 59.99 avroydu (1159 TL - vergisiz).
AI ENC özelliği sayesinde Bluetooth araması (çağrısı) yapabilen Watch 3 Pro'da GPS, 110'dan fazla spor modu, kapsamlı sağlık takibi ve Cywee Profesyonel Spor Algoritması var.
10 günlük pil ömrü sunan ve 345 mAh'lik batarya kapasitesi ile hizmet veren bu ürün manyetik şarj yuvasıyla şarj edilebiliyor. Bluetooth 5.3'ü kullanan Realme Watch 3 Pro bu teknolojiyi iOS 11 (veya daha üst bir sürüm), Android 5.1 veya Android 5.1'den sonra yayımlanan güncellemelerle eşleştirebiliyor.
4 mikrofonlu bir dizayna ev sahipliği yapan Buds Air 3S için bir gürültü azaltma özelliği geliştirildi. Bu üründe AAC ve SBC sesleri için bir kod çözücü, iki cihazı eşleştirme teknolojisi, dokunmatik kontroller ve 69 ms düşük / az gecikme modu da yer alıyor.Kaynakça https://appuals.com/realme-watch-3-pro-buds-air-3s-eu/ https://www.gizmochina.com/2022/11/28/realme-watch-3-pro-buds-air-3s-european-price-leaks-ahead-of-launch/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam