Realme, Hindistan’da düzenledi AIoT etkinliği kapsamında yeni ürünlerini tanıttı. Sunum kapsamında Realme Pad X 5G, Buds Air 3 Neo, Buds Wireless 2S, ve Realme Watch 3 hakkında fiyat ve çıkış bilgileri firma tarafından paylaşıldı.



Realme Watch 3 özellikleri

Firmanın yeni uygun fiyatlı akıllı saati Watch 3, 1.8 inçlik bir ekran ile geliyor. Sahip olduğu ekranda 240x286 piksel çözünürlük sunan Watch 3, kavisli yapısıyla dikkat çekiyor. Maksimum 500 nit parlaklık seviyesi sunan saat aynı zamanda yüzde 67.5 ekran gövde oranı sunuyor. Watch 2 modeline göre bu yüzde 35 düzeyinde bir artış anlamına geliyor. Akıllı saat IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı bir yapı sunarken sahip olduğu 340mAh batarya sayesinde 7 güne kadar bir pil ömrü vadediyor. Cihazın tam şarjı ise yaklaşık iki buçuk saat sürüyor.

Watch 3, spor yapmayı ve bunu takip etmeyi sevenleri de unutmuyor. Firmanın aktardığına göre saat, 110’dan fazla spor çeşidini takip edebiliyor. Cihaz ayrıca kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, uyku takibi gibi bir takım sağlık temelli işlemleri yaparken su içme gibi hatırlatıcılar sunuyor. Bununla birlikte Watch 3, Blueatooth 5.3 desteği sunuyor. Cihaza bağlı olduğunda arama yapabilen akıllı saat, bunun için yüksek hassasiyetli bir mikrofona sahip.



Realme Watch 3 fiyatı ve çıkış tarihi

Realme Watch 3 ilk olarak Hindistan’da 3499 Rs (yaklaşık 45 Dolar) fiyat ile satışa sunulacak. Watch 3 akıllı saati 2 Ağustos’ta satışa sunulacak ve erken erişim ile sipariş eden kullanıcılara indirim imkanı sunulacak.

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Realme Watch 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı