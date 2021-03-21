realme X7 Pro Extreme Edition geliyor

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Önümüzdeki hafta yeni amiral gemisi serisini tanıtmaya hazırlanan realme markası geçen yılın amiral gemisinden faydalanmaya da devam ediyor. realme X7 Pro Extreme Edition dikkat çekici özelliklerle gelecek.

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realme X7 Pro Extreme Edition neler sunacak?

realme X7 Pro Extreme Edition firmanın biraz daha özele girdiği bir model olacak. Daha önce realme X ve X2 Pro Master Edition versiyonlarını hazırlayan Japon tasarımcı Naoto Fukasawa bu modelde de görev alıyor.

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realme X7 Pro geçen sonbaharda satışa sunulmuştu. 6.55 inçlik Super AMOLED ekran, Dimensity 1000+ yonga seti, 64MP çözünürlüğünde 1/1.73 Sony IMX682 ana sensör, 4500mAh kapasiteli batarya yanında 65W SuperDart hızlı şarj ile dikkatleri çekmişti.

realme X7 Pro Extreme Edition da benzer özelliklere sahip olacak. Farklı olarak ekranın kavisli olacağı ve Samsung’dan tedarik edileceği belirtiliyor. Ayrıca 0.7mm daha ince olacağı da gelen bilgiler arasında. Fiyat olarak ise 305$ civarı konuşuluyor. Bu da realme X7 Pro çıkış fiyatının biraz altında kalıyor. realme X7 Pro Extreme Edition henüz ne zaman tanıtılacak belli değil.

https://www.gsmarena.com/realme_x7_pro_extreme_edition_specs_price-news-48279.php

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