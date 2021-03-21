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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    realme X7 Pro Extreme Edition geliyor

    realme X7 Pro Extreme Edition modeli realme X7 Pro temelinde yükselecekken kavisli ekranı ve daha ince gövde ile farklılaşacak. Ayrıca özel bir tasarımcının imzası olacağı söyleniyor.
    21 Mart 2021, 09:00 (3 sa.)
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    39
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    realme X7 Pro Extreme Edition geliyor
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    Önümüzdeki hafta yeni amiral gemisi serisini tanıtmaya hazırlanan realme markası geçen yılın amiral gemisinden faydalanmaya da devam ediyor. realme X7 Pro Extreme Edition dikkat çekici özelliklerle gelecek.

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    realme X7 Pro Extreme Edition neler sunacak?

    realme X7 Pro Extreme Edition firmanın biraz daha özele girdiği bir model olacak. Daha önce realme X ve X2 Pro Master Edition versiyonlarını hazırlayan Japon tasarımcı Naoto Fukasawa bu modelde de görev alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili olabilir"

    realme X7 Pro geçen sonbaharda satışa sunulmuştu. 6.55 inçlik Super AMOLED ekran, Dimensity 1000+ yonga seti, 64MP çözünürlüğünde 1/1.73 Sony IMX682 ana sensör, 4500mAh kapasiteli batarya yanında 65W SuperDart hızlı şarj ile dikkatleri çekmişti.

    realme X7 Pro Extreme Edition da benzer özelliklere sahip olacak. Farklı olarak ekranın kavisli olacağı ve Samsung’dan tedarik edileceği belirtiliyor. Ayrıca 0.7mm daha ince olacağı da gelen bilgiler arasında. Fiyat olarak ise 305$ civarı konuşuluyor. Bu da realme X7 Pro çıkış fiyatının biraz altında kalıyor. realme X7 Pro Extreme Edition henüz ne zaman tanıtılacak belli değil.



    https://www.gsmarena.com/realme_x7_pro_extreme_edition_specs_price-news-48279.php
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    Stonegolem 9 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 11 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 14 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 16 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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