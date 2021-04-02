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    realme X7 Pro Extreme Edition tanıtıldı: İşte fiyatı

    realme X7 Pro Extreme Edition modelinde 6.55 inçlik AMOLED ekran, Dimensity 1000+ yonga seti, 64MP çözünürlüğünde 1/1.73 Sony IMX682 ana sensör gibi detaylar yer alıyor.
    02 Nisan 2021, 16:00 (1 hf.)
    4,3b
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    realme X7 Pro Extreme Edition tanıtıldı: İşte fiyatı
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    realme markasının geçen yıl piyasaya sürdüğü X7 serisi bu yıl yeni bir model daha kazandı. realme X7 Pro Extreme Edition çeşitli iyileştirmeler yanında özel tasarım ürünü olmasıyla da dikkat çekiyor.

    realme X7 Pro Extreme Edition özellikleri ve fiyatı

    realme X7 Pro Extreme Edition daha önce realme X ve X2 Pro Master Edition versiyonlarını hazırlayan Japon tasarımcı Naoto Fukasawa imzasını taşıyor. Donanım tarafında da önemli dokunuşlar var.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Toyota Proace City Türkiye fiyatı açıklandı"

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    realme X7 Pro Extreme Edition modelinde 6.55 inçlik AMOLED ekran yer alıyor. Kavisli ekranın Samsung’dan tedarik edildiği daha önce gündeme gelmişti. Full HD+ çözünürlük sunan ekran 90Hz tazleme hızı, 360Hz dokunmatik örnekleme hızı, 1200 nit parlaklık, ekrana entegre parmak izi okuyucu ve yüzde 92.1 ekran-kasa oranına sahip.

    7nm sürecindeki Dimensity 1000+ yonga setini Pro versiyonundaki gibi devam ettiren model LPDD4x RAM bellek ve UFS 2.1 depolama teknolojileri ile geliyor. 4500mAh kapasiteli batarya 65W hızlı şarj ile destekleniyor.

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde 1/1.73 Sony IMX682 ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 4cm makro sensör yer alıyor. Ön kısımda ise 32MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. realme X7 Pro Extreme Edition için fiyatlandırma şu şekilde:

    realme X7 Pro Extreme Edition 8GB + 128GB – 350$

    realme X7 Pro Extreme Edition 12GB RAM + 256GB – 396$



    https://www.gizmochina.com/2021/04/02/realme-x7-pro-extreme-edition-with-90hz-display-64mp-triple-cameras-dimensity-1000-and-4500mah-battery-launched/
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    G Gökay16 (Gökay Genç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rakibi Samsung A52 bunun yanında berber çırağı gibi kaldı. Anca seyretsin ve yere dökülenleri temizlensin..
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şimdi tam olmamış bir sonraki modeli gen2 lite / pro/ pro plus takısıyla çıkarırlar.

    Şaka bir yana özellikler fena değil gibi, dimensty 1000+ performans olarak SD855 ile SD865 arasıydı sanki yanlışmı hatırlıyorum.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung Galaxy Grand Prime Plus Neo gibi olmalı isimlendirmesi
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